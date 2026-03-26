不滿連續三天播放佛經 前員工與店員互告衝突升級

警方獲報處理按摩店糾紛案。（民眾提供）

高雄市劉姓婦女不滿樓下按摩店連續3天大聲播放電音、佛經，25日下樓用手機蒐證時，與李姓及胡姓女店員發生齟齬，2名女店員阻止劉女拍攝時，雙方相互咆哮、指責，員警到場時3女仍憤憤不平，劉女告2女店員強制及恐嚇告訴，李女則告劉女傷害及恐嚇，互不相讓。

前鎮分局復興路派出所於25日上午11時30分許獲報，在前鎮區正勤路上某按摩店家有民眾發生糾紛，到場時已無衝突情形。

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初步調查，42歲劉女指29歲店員李女及23歲胡女播放音樂過大聲響，經告知不願改善，遂持手機蒐證，但遭制止且手機遭對方強取，造成當事人心生畏懼，故對李、胡2女提出強制及恐嚇告訴；李女到案後則指劉女涉嫌動粗，對她提出傷害及恐嚇告訴。

經了解，劉女為該按摩店前員工，離職後仍住在店內2樓，疑與店家員工不睦。劉女在Threads張貼影音指出，店家連續3天大聲播放電音、佛經，她用手機蒐證卻被搶奪，要拿回手機時拉扯衣服有撕裂聲，但完全沒碰到人，對方她作勢拿拖鞋、及防狼噴霧器攻擊，害她看了好幾次身心科，出現耳鳴及幻聽等症狀。

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