「就地大號」被錄影抓包！ 粗工拿安全帽狂砸工程師

沈姓工人在台南工地22樓大號遭錄影，竟持安全帽痛毆詹姓工程師。雖老闆代賠6萬元，法院仍依傷害罪判沈男拘役40日。（記者王捷攝）

沈姓工人疑忍不住屎意，在工地公開大號，被詹姓工程師撞見並拿手機錄影蒐證，沈男不滿如廁畫面入鏡惱羞成怒，拿安全帽狂砸對方。台南地方法院依傷害罪判沈男拘役40日。

​去年7月上午，沈男在台南市安平區郡平路與永華七街口的國泰Uni Park大樓工地22樓，疑似腹痛難耐直接在現場大號。工程師詹男巡視發現，上前口頭勸導並拿出手機對著現場錄影蒐證，沈男眼見大號畫面被拍下情緒失控，先對詹男飆罵，接著揮拳攻擊詹男頭部，甚至拔下工地安全帽當作武器，朝詹男頭部左側猛烈揮擊，導致詹男頭部、前額與右側手臂受有擦挫傷。詹男隨後前往郭綜合醫院驗傷提告。

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​沈男在警詢時承認雙方拉扯，但矢口否認打人，且在案發後，沈男的老闆已賠償詹男6萬元。

法官認為，若沈男沒有傷人，雇主豈會平白無故承擔賠償金？加上雙方互不相識，詹男沒有捏造事實的動機，且醫院診斷證明也與指控傷勢吻合，因此不採信沈男辯詞，認定傷害犯行明確。

​法院審酌，沈男因隨地大號遭糾正蒐證，不知自制反以暴力攻擊他人，未思循理性方式解決糾紛。考量他犯後態度、未與被害人達成和解及告訴人受傷程度等一切情狀，依傷害罪判處拘役40日，可易科罰金。此外，沈男經合法傳喚無正當理由不到庭，法院依法逕行判決。

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