京華城宣判》小草群情激憤 男亂入喊「民眾黨挺貪污除罪」被揍

一名男子拿著標語「亂入」小草宣講地點，還大喊「民眾黨支持貪污除罪化」，隨即被警方架走，避免衝突升溫。（記者王冠仁翻攝）

台北地方法院今天針對前台北市長柯文哲涉入京華城弊案進行宣判，柯被判17年，聚集在北院外的大批小草群情激憤、難以接受，沒想到居然有一名男子拿著標語「亂入」小草宣講地點，還大喊「民眾黨支持貪污除罪化」；小草情緒激動，當場出拳揍人，這名亂入者也隨即被警方架走，避免衝突升溫。

台北地院今日下午2時30分宣判，將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑、褫奪公權6年。可上訴。

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消息一出，聚集在北院外的小草相當氣憤，聚集在場外高呼口號。當時有民眾黨人士在發表演說，強調未來二審、三審，都要持續陪伴柯文哲，也批評司法成為打壓政治敵手的工具。沒想到宣講期間，忽然有一名男子拿著標語，竄身其中，還趁著空檔忽然插話大喊「民眾黨支持貪污除罪化」。

當時在場小草一時沒有意會過來，直到數秒後才發現對方來亂，於是慌忙拿旗幟遮擋他；但有小草看不下去，立刻出拳揍人。警方發現衝突發生後，立刻趕來將這名亂入男子架走。

柯被判17年，聚集在北院外的大批小草群情激憤、難以接受，有人發表演說，此時1名男子（螢光綠上衣）亂入小草宣講現場。（記者王冠仁翻攝）

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