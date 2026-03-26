謝宜容涉貪認罪哭求減刑 二審辯論終結4/16宣判

謝宜容圖利案訂於4月16日上午9時30分宣判。（資料照）

前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容，指示部屬幫廠商習翌公司量身訂作採購案，圖利金額42萬餘元，另以就業安定基金等預算，購買三節禮盒12盒據為己用；新北地院合議庭以圖利、侵占公有財物共3罪，判處謝宜容4年6月徒刑，褫奪公權3年。謝宜容、檢方皆提起上訴，高院今開庭審理並辯論終結，謝宜容認罪哭求減刑；法官諭知，4月16日上午9時30分宣判。

謝宜容於2023年新莊本部整修工程採購案公告前，指示部屬與習翌公司開會討論標案內容，甚至拆分工程，避免逾150萬元採購案須加入外部評選委員變數，習翌借牌投標獲利25萬餘元。

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北分署去年所有對外活動、宣傳品的視覺設計採購案，謝也為習翌公司量身訂作，圖利金額17萬餘元；她另涉侵占「就業安定基金或就業保險基金」預算，購買合計2萬餘元的12盒禮盒贈送親友。

新北地院合議庭審理時斥責謝女所為損及國家機關、全體公務員形象，審酌偵審認罪、繳回犯罪所得等因素，依貪污治罪條例規定減刑後，以圖利、侵占公有財物共3罪，判處謝宜容4年6月徒刑，褫奪公權3年。

同案被告一審判決，北分署劉姓女主任、簡姓男股長、郭姓女督導員3名公務員犯圖利罪，判處1年4月至1年8月不等徒刑，習翌公司負責人兄弟檔林峯白、林峯立分別被判刑2年、1年8月，借牌給習翌投標的徐姓業者判刑5月，上述6人均緩刑但須分別向公庫支付5萬元至15萬元不等金額。

高院今開庭，謝宜容認罪、請求緩刑，多次情緒激動落淚，強調自己有深切反省，但過去太驕傲、自以為是，但不是故意犯罪要圖利任何人，希望高院合議庭能憐憫她，給予減刑。

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