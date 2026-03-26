京華城宣判》柯文哲律師團出招提檢察官評鑑 辦案瑕疵能否成「起訴證據」成爭點

司法界指出，檢察官若偵查不當，可能被詬病程序瑕疵，但只要偵訊合法、未違法取供，證據仍具效力，不會自動失效。（資料照）

前台北市長柯文哲深陷京華城等弊案，偵辦本案的承辦檢察官之一林俊言屢遭民眾黨質疑反覆傳訊、疲勞偵訊、以威脅方式取得不利證詞，而柯亦趕在宣判前申請對其啟動評鑑程序，引發是否將影響判決的討論。司法界認為，即便偵查過程中出現程序瑕疵，只要未侵害被告防禦權或違反法定程序，且未出現強制、誘導或違法取供情形，既有證據通常仍具效力，不致動搖整體判決。

京華城弊案去年12月審理終結，已訂於今下午宣判。距離判決不到一個月的時間，柯文哲本月3日偕同律師團赴法務部，申請對承辦檢察官啟動評鑑程序，指控檢察官林俊言「押人取供」，甚至在同案被告沈慶京生病住院時威脅要「抽銀根、斷生路」，「威脅他要『婊』柯文哲」。

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法界人士指出，若檢察官在偵查過程中的言行確有不當，理論上可能涉及程序瑕疵，但是否因此影響證據能力，仍須視是否侵害被告防禦權或違反法定程序而定。若偵訊過程依法進行，並未出現強制、誘導或違法取供等情形，即使程序上存在瑕疵，通常仍不致使既有證據當然失效。

法界人士表示，審判階段屬於獨立程序，法官對於證據的認定，主要依據庭審中提出的書證、證人證詞及金流紀錄等具體資料進行綜合判斷，而非單純以偵查過程中的爭議作為裁判基礎。換言之，即便偵查階段出現爭議，若相關證據在法庭上仍具證明力，通常不致動搖案件整體認定。

檢察官的態度或言語或許會成為柯文哲、沈慶京等人攻擊的素材。但司法界認為，法官在審判時，核心考量仍在於被告是否確實收受利益，以及該行為是否違背職務義務，只要證據鏈完整，偵查過程中的小瑕疵難以動搖整體判決趨勢。

法界分析，本案社會矚目程度高，無論一審結果為有罪或無罪，雙方均可能提出上訴，案件勢必進入二審甚至三審程序。屆時，辯方若持續主張程序瑕疵，仍可能成為攻防論點之一，但最終仍須回到證據是否足以證明犯罪構成要件的關鍵問題。

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