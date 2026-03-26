小兒科名醫王國淵國道車禍亡！家長不捨淚曝醫師暖舉

新北市知名小兒科醫師王國淵經歷豐富，此次傳出不幸死訊，令病患相當不捨。（圖翻攝自新寶產後護理之家官網）

國道1號北向45公里桃園路段3月23日深夜發生一起1死2傷的死亡車禍，死者為新北市知名小兒科醫師王國淵，消息傳出後，不少病患相當不捨，紛紛湧入診所的google頁面以及地方臉書社團刷五星好評、致謝王醫師的專業看診與親切態度，還有人透露王國淵會致電關心病患、是新手媽媽強大的依靠，眾多暖心舉動都讓病患家長記憶猶深。

根據愛林醫療機構官網的介紹資料，王國淵曾任台北醫學大學附設醫院小兒科、小兒急診科的主治醫師，目前是愛林鑫北診所蘆洲院區分院長，屬該院區的小兒科醫療團隊，也是振興醫院的特約醫師，據了解，王國淵在業界享有盛名，在地不少家長會帶孩子找他看診。

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臉書社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」昨發文曝光該死訊後，許多網友紛紛在底下留言提到「我要哭出來了，兩個小孩從嬰兒就開始給王院長看的，第一次接到關心追蹤電話居然是院長親自打的，很溫暖很專業，是新手媽媽強大的依靠」、「很難相信王醫師就這樣離開了，非常信賴王醫師每次的仔細看診」、「真的很難相信，超級好、超級暖心的院長」、「不敢相信，院長很認真照顧每個孩子」。

國道1號北向45公里桃園路段23日深夜發生該起車禍，27歲吳姓女子駕駛的自小客車因不明原因熄火停在中線，後方大貨車見狀煞停，未料跟在後方的小客車閃避不及，追撞大貨車，造成1死2傷悲劇。

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