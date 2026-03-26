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    首頁 > 社會

    謝宜容涉貪當庭認罪哭求減刑 二審4/16宣判

    2026/03/26 13:09 中央社
    勞發署北分署前分署長謝宜容被控為廠商量身訂做採購案，一審依貪污圖利等罪判刑4年6月。二審今天開庭，謝宜容認罪說，沒拿捏好採購案分寸，哭求減刑；法官表示，4月16日宣判。（資料照）

    勞發署北分署前分署長謝宜容被控為廠商量身訂做採購案，一審依貪污圖利等罪判刑4年6月。二審今天開庭，謝宜容認罪說，沒拿捏好採購案分寸，哭求減刑；法官表示，4月16日宣判。（資料照）

    勞發署北分署前分署長謝宜容被控為廠商量身訂做採購案，一審依貪污圖利等罪判刑4年6月。二審今天開庭，謝宜容認罪說，沒拿捏好採購案分寸，哭求減刑；法官表示，4月16日宣判。

    謝宜容在庭上多次情緒激動哭著說，她認罪、認錯，她沒有拿捏好採購案分寸，她有深切反省，戴著電子腳鐶也不敢走出家門。

    謝宜容說，她公務生涯中30年，從小小社工開始，努力為國家做事，後來太驕傲、自以為是，但她不是故意犯罪要去圖利任何人，請求二審台灣高等法院合議庭憐憫她，給予減刑。

    謝宜容辯護人表示，謝宜容面對大眾關注的壓力，已受相當社會處罰，謝宜容一生活在懺悔中，請求合議庭審酌她能可適用刑法59條減刑並宣告緩刑。

    審判長庭末諭知，全案辯論終結，於4月16日上午9時30分宣判。

    根據一審新北地方法院新聞資料，謝宜容自民國112年3月起擔任北分署分署長，受國家所託執行公務，本應讓採購程序公平公開，卻只因個人喜好，不惜違背法令指示部屬與廠商密切聯繫，猶如為廠商量身訂做採購案；而謝宜容洩密、圖利特定廠商行為，除破壞商業交易秩序，也損及國家機關、公務員形象。

    一審合議庭審酌謝宜容在偵審中坦承犯行，犯後繳回犯罪所得、態度良好，依圖利罪、公務員侵占公有財物罪判有期徒刑4年6月、褫奪公權3年，沒收犯罪所得新台幣2萬901元；案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

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