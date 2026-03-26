台中大里出現「壓車哥」違規迴轉 一查竟是11歲小屁孩

台中一名11歲男童騎乘無牌照的微型電動二輪車，在路口「壓車迴轉」，警方得知主動追查，在男童家中尋獲該輛電動車。（記者陳建志翻攝）

台中大里區德芳南路、國光路二段路口，昨天有民眾上傳一名男子不當駕駛且未懸掛車牌直接在路口「壓車迴轉」，霧峰分局得知後主動追查，發現竟是一名未滿12歲的莊姓小六男童，騎乘無照的微型電動二輪車，因男童未滿14歲，且該輛電動二輪車無照，警方已對男童和監護人發出約制通知書，告知將可依相關法規開罰。

有民眾在Threads貼出一段影片，畫面中可看到一名男子騎乘無照的電動二輪車，直接在大里區德芳南路、國光路二段路口「壓車迴轉」，視法令如無物的囂張行為讓網友都覺得誇張。

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霧峰分局大里分駐所得知後主動追查，發現騎車的是一名年僅11歲的小六莊姓男童，偷偷將家中沒有懸掛牌照的微型電動二輪車騎上路。

警方表示，如未滿14歲之人有駕駛微型電動二輪車的行為，可依道路交通管理處罰條例第72條之2第1項規定，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰；未依規定領用牌照部分，可依同條例第71條之1第1項第1款規定，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

不過因至今未接獲民眾報案或檢舉，且不是在路上當場被員警攔查，所以是否可舉發將進一步研議，不過已經開出約制通知書，對莊姓男童及監護人進行告誡約制。警方呼籲民眾駕駛車輛均需依照相關法規始得上路，以維護其他用路人安全。

台中一名11歲男童騎乘無牌照的微型電動二輪車，在路口「壓車迴轉」，民眾目睹直呼太誇張。（記者陳建志翻攝）

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