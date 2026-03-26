京華城案今下午一審宣判 大事記看這裡

前台北市長柯文哲涉京華城案，台北地院今將宣判。（資料照）

2024年

1/24：監察院通過糾正北市府，認定京華城案不當參採都更容積獎勵辦法，非都更區卻自創容獎項目給予20%容獎。

4/24：北市議會成立京華城案調查小組。

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5/2：北市議員鍾小平告發柯文哲、彭振聲涉圖利京華城，北檢分案調查。

8/28：檢廉搜索拘提應曉薇、沈慶京，30日凌晨聲押獲准。

8/30：檢廉搜索柯文哲住處及黨辦公室，翌日柯聲請提審被駁回。

9/2：北檢聲押禁見柯文哲，台北地院裁定無保請回。北檢抗告，高院撤銷發回更裁。

9/5：北院更裁柯文哲羈押禁見。

9/30：市議會專案小組認定京華城案是「特權特快車」有5大違失，移送監察院。

12/26：北檢偵結起訴柯文哲、應曉薇等11人，對柯具體求刑28年6月。

12/27：移審台北地院，承審庭裁定柯文哲3000萬元交保，之後北檢抗告成功，北院更裁7000萬元交保。

2025年

1/2：北檢再次抗告成功，北院更裁柯文哲羈押禁見。

2/27：柯父2/17病逝，北院裁准柯2/27至3/10暫時解除禁見，3/10告別式准予返家家祭。

4/1：柯文哲戒護就醫取出輸尿管結石，4/3出院，律師聲請保外就醫被駁回。

7/1：彭振聲開庭前乍聞妻子過世而崩潰痛哭，合議庭取消彭當日作證。

9/4：柯文哲聲請具保停押，北院裁准7000萬元交保、限制出境出海與住居並配戴電子腳環，檢方未提抗告。

9/8：陳佩琪為夫完成辦保，柯文哲獲釋。

12/23：柯文哲以要照顧新竹母親為由，聲請解除限制住居，北院裁准。

12/24：全案辯論終結。

2026年

3/9：柯文哲以要赴日本參加兒子畢業典禮為由聲請暫時解除限制出境，北院3/17駁回。

3/26：北院宣判，並命柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人應到庭聆判。

（製表：記者張文川）

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