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    南投女警沐浴驚見鏡頭崩潰求醫！分局揪色警「知法犯法」二審重判

    2026/03/26 12:12 記者許國楨／台中報導
    台中高分院改判張員8月徒刑。（資料照）

    台中高分院改判張員8月徒刑。（資料照）

    原本守護治安的執法人員，卻淪為侵犯同僚隱私的加害者，甚至讓被害人長期陷入恐懼與焦慮中，南投一名張姓員警趁女同事在分局宿舍盥洗時偷拍，案發後還試圖刪除影像掩飾犯行，歷經偵查與審理後，台中高分院認定原判過輕，改判有期徒刑8月。

    經查，張男任警職已10年，2025年3月19日與20日留宿分局4樓期間，利用男女共用盥洗室環境，趁女同事沐浴時，持手機從門板上方伸入偷拍，第一次得逞後隔日凌晨竟再度犯案，行徑大膽且惡劣，直到第二次偷拍時，女同事察覺門板上方出現手機鏡頭，當場驚叫，張男才倉皇逃離現場。

    事件曝光後，警方調閱監視器畫面並展開調查，鎖定張男涉有重嫌。經數位鑑識還原手機內容，確認內含多達5段偷拍影片，鐵證如山之下，張男才坦承犯行，然而，其事後一度刪除影像、心存僥倖的行為，也成為檢方質疑其犯後態度的重要依據。

    一審法院依無故攝錄性影像罪判處張男有期徒刑5月，得易科罰金，但檢方不服上訴，認為張男身為執法人員卻知法犯法，多次偷拍他人私密影像，且在案發後試圖滅證，犯行嚴重，原判決顯屬過輕。

    台中高分院審理時，考量被害女警身心受創情形，她因本案長期陷入焦慮與恐懼，甚至只要聽到張男名字就感到不安與痛苦，需就醫治療，且堅決拒絕調解，認為張男未能取得被害人諒解，又身為警察卻違法犯案，對社會信賴造成重大傷害，最終撤銷原判，改判有期徒刑8月。

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