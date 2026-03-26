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    京華城宣判》收賄與否將見真章 「小沈1500」金流破解方式類毒品代號

    2026/03/26 11:56 記者劉詠韻／台北報導
    該名檢察官舉例，比照毒品代號辦案模式，北檢可用證人證詞交叉比對 Excel「小沈1500」金流。（資料照）

    該名檢察官舉例，比照毒品代號辦案模式，北檢可用證人證詞交叉比對 Excel「小沈1500」金流。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城容積及政治獻金弊案，台北地檢署指控其收受賄賂，兩大關鍵證據包括隨身碟「工作簿」Excel記載「小沈1500」與威京集團透過人頭匯款210萬元至民眾黨帳戶的金流，是否足以顯示對價關係、成立行賄是入罪爭點。不具名資深檢察官指出，需比對行政時程與帳冊確認款項對價性，將評估政治獻金是否與特定職務行為交換，進而判斷是否構成收賄。

    針對工作簿Excel檔案，該名檢察官指出，依北檢先前調查結果，檔案中「小沈1500」的記載並非單純隨意註記，而是與具體行政時程相互對應。該檔案內記載多筆人名與金額，其中一筆標示「2022/11/1、小沈、1500」，經比對沈慶京指示提領現金時間、京華城建照核發及動土典禮等行政節點，時間上呈現高度密接，足以推認款項與相關職務行為之間具有對價關係。

    該名檢察官並以毒品案件為例，犯嫌一般不會在對話中講明毒品種類、交易金額，可能僅以代號稱呼，檢方則會透過要角證詞與客觀事證交叉比對。對照柯文哲否認「工作簿」為他所作甚至來源不明，北檢當時逐一傳喚工作簿名單的人員作證，確認金額及交付情形，以佐證帳冊內容的真實性，其中包括曾被列為重要證人的謝國樑；相較之下，柯文哲在庭訊中對相關款項來源與記載內容，始終閃爍其詞。

    另，威京集團2020年間透過7名人頭匯款210萬元至民眾黨帳戶，北檢查出是柯文哲批示京華城案「速審速決」等行政作為的回報，且匯款完成後不久，北市都發局即將相關陳情函送交都市計畫委員會研議。此部分，行政決策與金流之間呈現高度時間關聯性，足以推論雙方行為具有相當程度連動，進而認定存在對價關係。

    該名檢察官補充，行賄手法也可能以政治獻金、捐款等形式包裝，其中關鍵仍在於資金給付是否與特定職務行為形成交換關係，若僅屬一般政治支持，即便金額龐大亦不必然構成行賄，但若能證明為促成或回報特定行政決定，並與職務行為具有對價性質，則可能成立違背職務收賄罪。

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