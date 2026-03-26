高雄前鎮分局宣導＋執法雙軌 大型車違規取締增加

學童從駕駛座親身感受駕駛人視角。（前鎮分局提供）

大型車事故頻傳，高雄市前鎮分局採取「宣導＋執法」雙軌並行策略，除了深入校園辦理大型車交通安全宣導活動，同步規劃高強度、大規模取締勤務，取締案件較去年同期增加，警方強調會持續取締作為。

前鎮分局25日於仁愛國小舉辦「大型車進入校園交通安全宣導活動」，由分局長黃元民與校長孫國華主持，現場約有全校師生200人參與。活動最大亮點為將大型車輛實際駛入校園，並安排混凝土攪拌車展示，且讓學生登上駕駛座，親身體驗大型車「視野死角」及轉彎時「內輪差」所帶來的潛在危險。

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針對大型車違規行為，前鎮分局針對轄內大型車行駛頻繁的中山路、中安路、擴建路、新生路及金福路等重要路段與路口，持續編排專責警力加強取締作為。

執法重點違規項目，包括「行車視野輔助系統未依規定裝設」、「違反管制路線行駛」、「超載」及「違規停車」。

前鎮分局統計轄內今年1月1日迄至3月25日，針對大型車違規取締共計803件，其中違規停車較去年同期增加195件；另針對大型車攔查部分，累計攔查2327車次，較去年同期增加671車次。

黃元民呼籲，大型車輛駕駛人務必落實車輛安全設備檢查，依規定裝設行車視野輔助系統，並遵守行駛路線及各項交通規範；一般用路人亦應提高警覺，與大型車保持安全距離，避免進入視野死角區域。

警方安排預拌混凝土車進入校園宣導。（前鎮分局提供）

前鎮分局入校園進行大型車交通安宣導。（前鎮分局提供）

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