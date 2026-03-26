懲戒法院前院長李伯道性騷霸凌被判撤職 辯護律師竟公布被害人照片

原本王婉嘉僅遮蔽其他人的頭部，卻僅遮蓋申訴被害人的眼睛，露出下半臉。（王婉嘉提供）

懲戒法院前院長李伯道2022年涉性騷被監院彈劾後，又涉霸凌2名女部屬，監察院2025年3月13日通過調查報告，認定成立，逕送懲戒法院職務法庭，與性騷案併案審理；職務法庭今上午10時宣判李伯道撤職，並停止任用一年，不得任律師、不得回任法官職務，自始減少退休金及退養金60％。李伯道的辯護律師創名法律事務所王婉嘉律師發聲明，不但批評司法院違憲，還轟合議庭曲解審判實務、掩蓋事實等，甚至還公布遭性騷的被害人照片。

李伯道發聲明表示，對於本案所引發的社會關注，本人始終秉持專業與尊重，期待司法能發揮定分止爭的功能，而非淪為打壓異己的工具，謝謝關心。

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懲戒法院職務法庭認定，李伯道對女部屬7次性騷擾案，共6次成立，包含拉手、環抱、摸背、摸手臂，稱「妳好香」、「要等5天才能見到妳，真是捨不得」等。另外，苛刻要求對待下屬，涉及刁難請假、不能漏接電話及LINE訊息成立。

職務法庭合議庭認為，李伯道確實有性騷擾及職場霸凌行為，卻始終否認違失行為，且事件發生在懲戒法院院長及任法官期間，負責審理司法官懲戒等案件，對法官應有行為準則，竟未謹言慎行、謹守分際，損及法官職位尊嚴及人民對法官職務之信任，更嚴重傷害司法信譽及形象，情節重大，有懲戒必要，判定李伯道撤職，並停止任用一年，不得任律師、不得回任法官職務，自始減少退休金及退養金60％。

李伯道的律師王婉嘉發聲明表示，關於今日判決結果不如預期，深感遺憾，作為代理人，我方一路走來態度依然，始終堅持，司法不應受制於少數有心人士的刻意操弄，更不應被非理性的輿論風聲所左右，遺憾合議庭對於我方核心論點置若罔論，本案存在包含重大法律程序瑕疵、自行創設完美被害人標準、惡意解讀工作便箋、掩蓋事實，拒絕證人。

王婉嘉批評，司法院明顯違反憲法一事不再理的最高圭臬，與監察院聯手罔顧當事人權益；合議庭曲解審判實務，刻意忽視我方提出申訴人於雲林活動期間，與李院長比鄰站立、神情愉悅的具體事證，且此事實已獲多名懲戒法院法官親見。強將每周工作交辦之便箋，羅織為男女情愫之情書，我方證據均願完整揭露，可受公評。

王婉嘉質疑，配合司法高層惡意羅織事實，且在未附理由情況下，拒絕我方聲請的證人出庭作證；她強調，李前院長一向尊重司法體制與程序正義，這份對法治尊嚴的守護，不應被惡意曲解，在嚴謹的法理面前，任何輿情干擾都只是短暫的雜訊，對於職務法院判決，我們雖予以尊重，但未盡之處，代理人定當研議後續救濟，捍衛清白到底。

不過王婉嘉還附上一張照片，上面標示李伯道以及性騷被害申訴人，甚至還標示此案的審判長，疑似刻意公布被害人及審判長的照片。

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