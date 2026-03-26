存款恐被姪女盜領？ 男誤信「假弟弟」詐騙險領150萬

警方向李男勸說。（記者王冠仁翻攝）

住在台北市的李姓男子，某次接獲自稱是他弟弟的來電，對方聲稱他的姪女將要盜領其財產，要他趕快去把帳戶內的現金領出來交給他保管。李信以為真，慌張跑到住家附近的郵局打算提領150萬元，幸虧行員與警方聯手攔阻，這才阻止他落入詐騙圈套。

北市警萬華分局在今天公布這組詐騙集團的話術，原來李姓男子多日前發現有人與他互加通訊軟體好友，對方自稱是他的弟弟，隨後還打電話告訴他，聲稱自己的女兒最近在外四處胡搞瞎搞，還謊稱姪女恐怕會盜領他的帳戶內財產，要他趕快去把錢領出來，避免被姪女盜領。

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李信以為真，不久後拿著提款卡跟證件，跑到台北市和平西路上的華江橋郵局，打算將帳戶內的150萬元提領出來。行員見他提領款項大，詢問用途，他如實告知，行員察覺不對，隨即通報轄區警方。

華江所警員鍾育致、吳東霖趕到現場，再次詢問李男，他依然堅持其說法。不過，員警檢視他的手機對話紀錄，發現僅有數通來電紀錄，經回撥電話無人接聽；員警為求慎重，當下協助他更換提款卡、重設密碼，確認不可能遭他人盜領後，耐心向他勸說，這是詐騙集團慣用的「猜猜我是誰」手法，他最終才放棄提領。

萬華分局表示，面對來路不明的電話或訊息，應保持冷靜並多方查證，且勿隨意相信網路上來路不明之投資管道，如遇疑似詐騙情況，可立即向銀行或撥打165反詐騙專線諮詢，共同打造安全的生活與金融環境。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

華江派出所警員鍾育致（左）、吳東霖（右）攔阻詐騙。（記者王冠仁翻攝）

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