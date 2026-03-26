詐團偽造金管會印信騙繳稅 公務員800萬退休金全沒了

警方突襲蕭嫌位於高雄苓雅區的住處，搜出翻出重達數十公斤、總額高達1354萬餘元現金。（民眾提供）

詐騙集團冒用「金管會」名義，偽造蓋有官防印信與主委簽章的假公告，誆稱不預繳稅款就別想提領獲利，詐騙金額逾3千萬元，有一名退休公務員的800萬退休金被騙光光。刑事局南部打擊犯罪中心獲報發動多波掃蕩，從底層車手一路「剝洋蔥」溯源，最後逮捕38歲的蕭姓假幣商，並在衣櫃等處起出高達1354萬元的現金贓款。

南打指出，詐騙集團透過Facebook投放假投資廣告，誘使受害者下載APP操作股票。為了讓騙局更真實，詐團甚至針對每位受害者量身打造「專屬公告」，內容不僅有金管會官印，還寫上被害人的真實姓名，威脅必須繳納獲利30%當作所得稅。

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一名公務員信以為真，以為真的要補稅才能領錢，竟先後匯出辛苦存下的800萬元，直到存款歸零才驚覺這是一場空。

專案小組分析165反詐騙平台，自去年6月起展開「大清掃」，第一波先逮獲22名在提款機前忙進忙出的底層車手，隨後根據通訊軟體與監視器畫面向上溯源，逮到負責統整贓款、27歲的第二層「收水手」藍姓男子。

警方持續追查後發現，這些血汗錢最後都流向了第三層的蕭姓假幣商，蕭嫌涉嫌透過虛擬貨幣交易，將現金洗成「泰達幣」後，迅速回水到位於柬埔寨的詐騙機房。

去年12月，警方掌握情資，突襲蕭嫌位於高雄苓雅區的住處，並在房內搜出大批點鈔機，更在角落翻出重達數十公斤的台幣現鈔，總額高達1354萬餘元；藍、蕭落網後均否認犯行，辯稱只是正常幣商交易，但因金流證據確鑿，全案仍依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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