京華城案下午宣判 黃景茂、張志澄、李文娟將到庭

北院審理京華城、柯文哲政治獻金等4大案，今天下午2時30分宣判，法官命審判中停止羈押的柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4名被告到庭，黃景茂（見圖）、張志澄、李文娟則自願到庭。（資料照）

北院審理京華城、柯文哲政治獻金等4大案，今天下午2時30分宣判，法官命審判中停止羈押的柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4名被告到庭，黃景茂、張志澄、李文娟則自願到庭。

根據台北地檢署起訴，全案分為四大區塊，包括「京華城土地違法容積獎勵案」、「政治獻金公益侵占案」、「挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案」及「柯文哲政治獻金專戶申報不實案」。

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前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉及京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款項等3案；至於「政治獻金專戶申報不實案」，僅有會計師端木正1名被告遭起訴。

台北地檢署偵辦本案，於民國113年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗、北市前副市長彭振聲、北市都發局前局長黃景茂、京華城監察人張志澄、前木可公關負責人李文娟等11人。

台北地方法院歷經逾1年時間審理後，定今天下午2時30分一審宣判；法官並依刑事訴訟法新法規定，諭知柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4名被告於宣判期日到庭，未到庭可逕行拘提。此外，黃景茂、張志澄、李文娟也向法院表示將自願到庭聽判，彭振聲則由律師到場。

北市警方因應群眾到場表達意見、維護北院和周邊安全，昨天傍晚開始就到場設置護欄等阻材，另於今天編排40名警力維護秩序、並預備40名警力待命。今天上午8時起，即有大批媒體於北院外守候，針對本案可能的審判結果進行分析。

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