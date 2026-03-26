涉詐助理費487萬 彰化前議員江熊一楓遭起訴、檢求刑9年半

民進黨前彰化縣議員江熊一楓，詐領助理費487萬。檢方依違反《貪污治罪條例》等罪遭起訴，求刑9年6月。（資料照）

曾三連霸的民進黨前彰化縣議員江熊一楓捲入助理費詐領案，彰化地檢署偵查終結，認定她利用職務機會，長期以人頭助理及不實申報方式詐領公費，合計金額高達487萬餘元，依違反《貪污治罪條例》等罪將她及4名相關人員提起公訴，並建請法院重判江女有期徒刑9年6月、褫奪公權。

檢方調查指出，江熊一楓自2010年起連任第17至第19屆縣議員，任內為支應個人開銷及服務處費用，涉嫌長期操作「人頭助理」詐領助理補助費。第17屆期間，她與張姓、鄭姓等3人共謀，由對方提供帳戶充當名義助理，再向議會虛報人事資料，使議會誤信並撥款，款項隨後由江女或指示他人提領使用。

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到了第18屆，她再以相同手法，找來張姓女子擔任人頭助理，除詐領每月薪資外，連春節慰勞金也一併申報請領，持續挪作私人用途。

檢方另查出，第19屆期間，江熊一楓聘用配偶擔任公費助理，但對方長期滯留國外達15個月，實際上無法履行助理職務，卻未向議會通報停聘，仍持續按月領取助理補助費，藉此不法得利。

全案經調查後，檢方認定江熊一楓以不實申報等方式，共詐取助理費新台幣487萬0797元，涉犯《貪污治罪條例》利用職務詐取財物，及《刑法》使公務員登載不實等罪。其餘4名提供帳戶或配合申報的被告，雖非公務員，仍依共同正犯一併起訴。

檢方指出，江熊一楓挪用公款金額龐大，有負選民託付，但考量她偵查中坦承犯行，並已繳回全部犯罪所得，建請法院量處9年6月徒刑並宣告褫奪公權；其餘共犯則分別求處3年7月至5年不等徒刑。全案後續將由法院審理。

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