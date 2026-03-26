賓士突偏移猛撞路邊車 駕駛精神恍惚…唾液快篩一驗慘了

賓士車猛撞路旁停放的凌志轎車。（民眾提供）

台中市北屯區崇德路二段、崇德國中前25日晚間6時56分發生一起交通事故，21歲林姓男子駕駛賓士E63行經該路段時突偏移，連續撞上路旁停放的2輛轎車，警方到場發現其精神恍惚，經唾液毒品快篩呈陽性反應，當場依法舉發並將人車隔離移置，後續依公共危險罪及毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

從事故畫面可見，白色賓士E63橫停在車道中央，車頭嚴重毀損，安全氣囊全數爆開，右前輪疑似失壓，顯示撞擊力道猛烈，地面散落保險桿與碎裂零件，經查，林男當時沿崇德路二段南向行駛，不明原因突然偏移車道，直接撞上停放路邊的車輛，先撞擊一輛凌志轎車左後車尾，再推撞前方另輛休旅車，形成連鎖碰撞。

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林男本人在事故中僅受輕微擦挫傷，所幸未造成其他人員傷亡，員警進一步盤查時，察覺頂著阿志頭的林男神情異常、反應遲緩，遂依法進行唾液毒品快篩，林男起初試圖保持冷靜，但檢測結果出現陽性反應後，神情明顯轉為僵硬，警方隨即依程序處置，並在車內發現可疑物品，強化相關蒐證。

第五分局強調，針對交通事故駕駛，員警可視情況實施唾液快篩，一旦檢出陽性，將即時隔離駕駛與車輛，避免危害擴大，該案除依違反《道路交通管理處罰條例》第35條開單外，也依公共危險及毒品相關罪嫌移送偵辦，展現警方對毒駕零容忍的執法態度。

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凌志轎車再推撞前方另輛休旅車，形成連鎖碰撞。（民眾提供）

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