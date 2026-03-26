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    首頁 > 社會

    獨居婦低血糖暈倒門反鎖 女兒急打119救回一命

    2026/03/26 10:34 記者王善嬿／嘉義報導
    72歲獨居婦人倒臥客廳，婦人女兒連忙報警消破門救援，將婦人從鬼門關救回。（民眾提供）

    72歲獨居婦人倒臥客廳，婦人女兒連忙報警消破門救援，將婦人從鬼門關救回。（民眾提供）

    嘉義市一名年約72歲獨居婦人25日晚間因低血糖暈倒，鄰居通知婦人女兒返家，不料大門被反鎖無法進屋，經報警、打119求助，消防人員到場，會同里長、轄區員警確認後破門，發現婦人倒臥客廳、意識不清，經為婦人靜脈注射葡萄糖後，婦人恢復意識，救護人員隨即將她送往聖馬爾定醫院後續治療。

    市消防局今天表示，昨晚7點39分獲報，成功東街有名婦人倒臥客廳，其女兒因大門反鎖無法開門，擔心有生命危險急需破門救援；經派遣第二消防分隊救助器材車及救護車到場，由消防員破門後女兒進屋，只見婦人躺在客廳地板上，經評估生命徵象，意識不清但對聲音有反應，有嚴重低血糖情形，隨即為婦人靜脈注射葡萄糖；婦人經搶救意識恢復，能配合指令動作及交談，已在醫院接受治療。

    導明里長劉怡慧表示，該名獨居長輩平日使用長照居家服務，白天到日照機構、晚上回家，因兒女都住外地，由鄰居幫忙照看；昨傍晚7點許，獨自在家的婦人身體不適向鄰居呼救，因大門被反鎖，鄰居連忙通知婦人住嘉市東區的女兒返家，報警消破門搶救，所幸長輩送醫治療後已恢復清醒，里辦公室會持續追蹤協助。

    獨居婦人女兒返家探視，因母親聯絡不上、大門又反鎖，通報警消協助破門救人。（民眾提供）

    獨居婦人女兒返家探視，因母親聯絡不上、大門又反鎖，通報警消協助破門救人。（民眾提供）

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