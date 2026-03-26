孫志全涉中資助選一審判無罪 檢提上訴高院駁回維持無罪

台灣中華青年發展聯合會副理事長孫志全金援助選，卻被查出與中國統戰官員交往密切、依反滲透法起訴，一審判決無罪，二審維持無罪判決。（資料照）

台灣中華青年發展聯合會副理事長孫志全、香港江蘇青年總會中國籍會董笪琦，2022年九合一選舉時，金援代表勞動黨參選新北市議員的「青發聯」理事長王正新台幣43萬餘元，卻被檢方查出，孫男與中國統戰官員交往密切、依反滲透法起訴，一審判決無罪。檢方提起上訴，高等法院今駁回上訴，維持無罪判決。

檢方查出，孫男與中共中央統戰部、各省市統戰官員交往密切，甚至在某微信群組內被稱為「省長」，還曾討論過統一後扶持特定政黨，並發表推崇共產黨、支持統一等言論；新北地檢署依反滲透法起訴孫、笪2人，並依違反政治獻金法起訴王正的胞姊王立。

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檢方調查，孫、笪前年透過孫男岳父的公司，以「材料費」名義匯款人民幣10萬元至笪琦指定帳戶，笪琦再從香港匯款1萬3758美元至王立帳戶。王立收款後，即兌換成43萬餘新台幣，用以支應其胞弟王正競選開銷，共花費34萬餘元，且事後未將違法捐贈款辦理繳庫。孫、笪2人均否認金援，辯稱參與的組織與中共官方無關。

孫志全主張無罪，並稱當時確實有替好友王正助選，但並未捐贈政治獻金給對方，王正也沒有向他要錢；至於具爭議的款項，只是他在台短期的生活費，當時請王立協助租屋與支付房租，和政治獻金無關。

一審新北地院認為，關鍵在於這筆錢是否為政治獻金，但審理後發現，雖然確實有經過多層匯款，但相關對話、金流與使用情形，比較像是孫志全來台生活與租屋的費用，而不是用來支持選舉，因此判決無罪，

檢方不服原審判決，提起上訴，高院今判決駁回上訴。

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