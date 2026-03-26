老師滑手機驚見學生性愛片 原因竟是「約不到第二炮」遭報復

林姓男子二次約炮失利，竟把未成女少女的私密影片PO上網報復。示意圖（資料照）

林姓男子和未成年少女小苓（化名）約炮，兩人嘿咻完後，林男意猶未盡想再來「第二發」，但被小苓拒絕後，林男竟散布含有小苓個資及私密影像的短影音進行報復，法官依恐嚇等罪判林男徒刑3月及1年1月，均緩刑3年。

判決指出，20243年9月間，林男透過網路結識17歲少女小苓，兩人於同年10月間曾合意發生性行為，1個月後，林男打算再次邀約小苓遭拒，林男「見笑轉生氣」，透過LINE傳送「拍得不錯」、「沒報警我就下架」等恐嚇訊息，佯稱握有性愛影片逼迫小苓赴約。

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小苓拒絕不理會，林男竟把她的個人照片、就讀校系、鹹濕對話截圖及其偷拍的裸露大腿照片，剪輯成19秒短影片上傳至抖音（TikTok）平台，並標註「＃外流影片」等文字供人瀏覽，嚴重侵害小苓名譽及個人隱私。

學校老師滑手機時看到影片告訴小苓，小苓才驚覺林男真的把影片PO上網，趕緊報警；高雄地方法院審理時，林男坦承犯行，並與小苓達成調解且給付賠償完畢，法官認為他經此教訓當知警惕，爰宣告緩刑3年，但須提供120小時義務勞務並參加3場次法治教育，可上訴。

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