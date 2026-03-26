跨國人口販運 泰女遭騙來台淪為血汗農工

跨國人口販運曝光泰女遭騙來台淪為血汗農工。（民眾提供）

台灣林姓男子跨國組成人口販運集團，標榜來台果園打工可輕鬆賺高薪幌子，騙泰國女子以旅遊來台，再下鄉苦力農耕，日薪竟只有80元台幣，還遭仲介兩頭吸血，每人共收取7萬元（泰銖）仲介費，還要被打扮拍農忙照供雇主挑選。

如未被挑中或淘汰的女工，竟往各縣市移民署門口「丟包」，高雄專勤隊意外發現門口2名迷途泰籍女子，以為旅遊迷路求助，經詢問追查，破獲跨國人口販運犯罪集團，逮林嫌等14人，救出苗栗血汗草莓園壓榨7名泰籍非法移工。

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2名泰國籍女子日前因逾期停留2年餘，出現在移民署高雄專勤隊外，疑似自行到案，經專勤隊詢問查覺2女完全不會華語，疑遭人口販運勞力剝削，立即結合苗栗縣刑警大隊組成專案小組，報請苗栗地方檢察署指揮，數月跟監及蒐證後，循線破獲台籍主嫌林男等14人。

據了解，林男（45歲）組成的非法仲介集團，以農場美女圖廣告，佯稱來台農作輕鬆又高薪，吸收泰國籍人士來台非法打工，有人還賣房繳兩地仲介費7萬台幣，滿懷期待來台打工。

結果她們被逼迫從事每天16小時的高強度工作，9名泰籍女子被苛扣薪資達台幣70萬餘元，全案調查後依違反人口販運防制法及就業服務法等罪嫌移送地檢署偵辦。

專案小組調查，主嫌林男（45歲）等人運用臉書社團吸收泰籍人士作為非法跨國仲介，透過拍攝美女在農場輕鬆工作照片，營造打工度假的假象，招募泰國偏遠山區少數民族，吸引近百名泰籍人士受騙來台打工，慘遭壓榨吸金。

受害人不僅被當成商品拍照上傳供非法雇主挑選，每日還要連續工作16小時以上，未被選上的人還需「換裝打扮」重拍照片，博取非法工作機會。

不料，農忙季節結束後，竟將不再需要的泰籍女工隨意丟包至南部自生自滅，受害人原害怕遭受報復，原對案情三緘其口。

高雄市專勤隊發現這些泰籍人士遠從苗栗南下且身無分文，採溫情攻勢卸除戒心，並承諾依法提供保護，終獲信任取得線索，前往苗栗山區救出另外7名被害人，經調查後發現，透過該集團招募之非法工作泰國籍人士已達近100人，並陸續逮捕14名嫌犯。

非法仲介集團以農場美女圖廣告，佯稱來台農作輕鬆又高薪。（記者黃良傑翻攝）

非法仲介集團以農場美女圖廣告，佯稱來台農作輕鬆又高薪，吸收大批泰國籍人士來台非法打工。（記者黃良傑翻攝）

受害人不僅被當成商品拍照上傳供非法雇主挑選，每日還要連續工作16小時以上。（移民署提供）

受害人不僅被當成商品拍照上傳供非法雇主挑選。（移民署提供）

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