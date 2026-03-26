台中狼父對國小女兒戳下體、摸胸 提告不和解下場慘了

台中一名狼父從幼兒園和國小三年級，持續對女兒戳下體還摸胸，台中地院依強制猥褻，判決應執行3年10月。（記者陳建志攝）

台中市一名狼父，從女兒就讀幼兒園起，就隔著女兒的褲子，以手指戳弄女兒的下體，到了國小三年級更變本加厲，除以手指戳弄下體，還將手伸入衣服內摸胸，直到媽媽得知向警方報案，才揭發此惡行，台中地院審理時，這名狼父坦承犯行，依對於未滿14歲之女子犯強制猥褻罪共5罪，分處3年到3年10月不等刑期，應執行3年10月，可上訴。

判決指出，這名狼父2020年女兒還在就讀幼兒園時，在某天晚上，隔著女兒的褲子，以手指戳弄女兒下體；接著2021年3月，再度隔著女兒的褲子，以手指戳弄女兒下體；2021年至2022年女兒就讀國小一年級期間，食髓知味再度隔著女兒的褲子，以手指戳弄女兒下體；就讀二年級時，再度犯下同樣犯行；到了2023年到2024年間，女兒就讀國小三年級時，除隔著褲子，以手指戳弄女兒的下體，還將手伸進去上衣，撫摸女兒胸部，媽媽得知後報警提告。

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台中地院審理時，這名狼父坦承犯行，並有女兒、太太、女兒阿嬤，還有學校老師的證詞可佐證。

台中地院法官斥責，這名狼父身為女兒的父親，明知女兒未滿14歲，需其照護且身心未臻成熟，竟為逞一己的性慾，對女兒前後犯下5次的強制猥褻犯行，顯然對於他人的性自主權缺乏尊重，並可能危害女兒的身心健康與人格發展，審酌犯後坦承犯行，不過女兒和媽媽都無調解意願，依對於未滿14歲之女子犯強制猥褻罪共5罪，分處3年到3年10月不等刑期，應執行3年10月，可上訴。

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