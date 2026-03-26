車手交款地點曝光 公園廁所隔板空隙傳接430萬元

多次當車手被抓仍重操舊業，張姓男子收詐款430萬元，被南投地院判刑3年3個月。（記者陳鳳麗攝）

張姓男子加入詐騙集團擔任車手，詐團以「投資」為名釣到被害人，再由張男到南投縣竹山鎮跟林姓被害人拿430萬元，立即搭小黃到台中某公園，在公園某公園廁所內，自廁間上方隔板空隙與收水手傳接款。張男被南投地院依共同詐欺取財罪，重判3年3個月。

張姓男子前年8月在網路平台與「豬油仔」等詐騙集團成員接洽入團，負責當車手，酬勞是收到被詐款的1%。該集團另組人去年4月間用line騙到住在南投縣竹山鎮的林姓男子，讓他相信投資公司可以高獲利，而他先前已分2次交給詐團其他車手合計920萬元，4月21日再約定繳交投資款430萬元，由張男到竹山面交收據和現款。

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張男先去便利商店列印假的公司收據、專員工作證，再到某家店與林姓被害人見面，點交430萬元後，馬上搭計程車到台中某公園，透過電話指示進入某間公廁，將430萬元從廁間上方隔板空隙傳給隔壁間的收水手，傳接完張男先離開，收水手清點完再出廁間。

林姓男子全部被騙走1350萬元，最後1筆交給張男430萬元後，就聯絡不到投資公司理財專員，才知被詐騙，向警方報案。

張姓男子已多次擔任車手被警方逮捕，也判刑入監過，出獄重操舊業，每次被抓都很快坦承犯行，且只交代網路聯絡的人，其他收水手等成員都說「不知是誰」，南投地院近日將他以3人以上共同詐欺取財罪名，判刑3年3個月。

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