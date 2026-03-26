電梯見情侶吵架「多看一眼」 成大生租屋門口慘遭痛毆

成大學生在台南成大城租屋，25日搭電梯遇林男與女友爭執，僅多看一眼竟遭林男痛毆。警方已將林男送辦，受害學生心生恐懼決定搬家。（民眾提供）

只是看了一眼就被打！一名成功大學學生在成大城社區租屋，他25日下午搭電梯返家時，見林姓男子與女友在電梯吵架又抽菸，僅因多看一眼，遭林男衝出痛毆。警方獲報通知林男到案，全案依傷害罪嫌函送台南地檢署偵辦。

受害學生事後將遭遇發布在社群平台，引發網友共鳴。文章指出，他租屋在北區成大城，社區有保全管理，原以為環境安全，25日下午，準備出門去學校，按開電梯發現一對男女在內抽菸且發生爭執。成大生直覺情況不對勁，往內看了一眼，決定不搭乘。

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沒想到這個眼神惹禍上身。林男見成大生看了一眼，認為對方挑釁，情緒失控衝出電梯外，大聲質問是什麼意思，隨即動手打人。學生表示，在家門前不到5秒就被痛毆，事後立刻赴醫院驗傷並向五分局報案。警方調閱監視器釐清經過，將林男查緝到案，依法移送院檢審理。

貼文引發熱議，受害學生也透露一項恐怖細節。該大樓電梯須用感應扣才能按壓樓層，代表林男極可能也是住戶，已掌握被害人確切住處。學生坦言，獨自在台南求學，無家人依靠，面對暴力深感恐懼。為免遭報復或再狹路相逢，成大生決定盡快搬家，無奈表示不敢再自己回去。

針對租屋安全事件，警方呼籲民眾遇衝突應保持冷靜並優先保護自身安全，盡速退避。若遭攻擊務必第一時間撥打電話報案，尋求公權力介入協助，並保全證據以利司法調查。同時提醒在外租屋族群，隨時留意周遭環境變化，維護自身安全。

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