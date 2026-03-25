強化緊急應變能力 南市消防局前進廠區災害演練

南市消防局第四、五大隊前進紡織廠，舉行化學物質洩漏災害搶救聯合演練，提升緊急應變能力。（南市消防局提供）

為提升打火弟兄與轄內場所面對突發狀況時的應變能力，台南市政府消防局第四、五大隊今天直接深入紡織廠，舉行化學物質洩漏災害搶救聯合演練，透過實地、實兵操作方式，持續精進，確保民眾生命財產安全。

聯合演練在台南紡織太子廠登場，模擬內部發生化學物質洩漏事故，進行各項戰術判斷，以及實際搶救，加強災害發生時，應變處置與橫向協調的能力。

請繼續往下閱讀...

演練過程，初期由廠區人員應變處置，消防隊抵達後，於現場依照化災搶救程序，執行危害辨識、行動方案、區域管制等項目。

消防隊依據現場實際狀況進行模擬，演練狀況判斷、人命搜救、洩漏物質偵檢與處置，以及化學防護具穿戴等，還有員工墜落後如何快速救援。

台南市長黃偉哲表示，工廠場所一旦發生災害，可能造成重大人員傷亡與財產損失，平時透過演練，強化防災觀念，以及應變能力相當重要。

黃偉哲認為，藉由消防單位與轄內場所共同辦理演練，可提升整體救災效能，確保市民生命財產安全。

消防局長楊宗林提到，各單位定期辦理聯合演練，強化人員實務搶救能力與跨單位協調默契，持續精進應變能力，於真實的災害現場，才可有效保護自己與民眾生命安全。

聯合演練在台南紡織太子廠登場，模擬內部發生化學物質洩漏事故，進行各項戰術判斷，以及實際搶救。（南市消防局提供）

演練過程，初期由廠區人員應變處置，消防隊抵達後，於現場依照化災搶救程序，執行危害辨識、行動方案、區域管制等項目。（南市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法