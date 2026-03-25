「我的腳！」斑馬線轉彎未禮讓 台南小貨車撞倒婦人壓車底

薛姓駕駛轉彎未禮讓行人，撞上走在斑馬線的黃姓婦人，黃婦被壓在車底痛喊：「我的腳!」警方將依法開罰。（民眾提供）

又有行人走在斑馬線上被撞！薛男駕駛小貨車行經永華路二段轉彎時，未禮讓斑馬線上的黃姓婦人，黃婦被壓在車下，痛得淒厲大喊「我的腳」，警方將依法開罰，未禮讓行人致傷最高可處3萬6000元罰鍰、吊扣駕照1年。

今天18時許，薛男駕駛小貨車沿育平路行駛，準備右轉永華路二段時，疑不慎撞上同向走在斑馬線上的黃婦。當時正值下班尖峰、車流量大，貨車疑似因視線死角未察覺黃婦，將她撞倒後又壓住她的右腿，讓經過民眾捏了把冷汗。

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黃婦痛得哀嚎、大喊「我的腳」，消防局獲報後趕到，將婦人抬出車底，警方獲報到場後迅速實施交通管制，並由救護人員將傷者送醫，所幸黃婦意識清楚，無生命危險。

警方指出，薛男酒測值為0，排除酒駕。依據道路交通管理處罰條例第44條規定，汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，將處1200元以上6000元以下罰鍰；若因而肇事致人受傷，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。警方將依規定製單舉發。詳細肇事原因仍由交通分隊調查釐清中。

警方呼籲，駕駛人行經路口務必留意死角，看見斑馬線應減速慢行並落實停等，一時疏忽不僅面臨重罰，更可能造成嚴重傷害；保障行人路權需要大家共同努力，多一分注意就能少一分意外。

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