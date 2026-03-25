臨死前叫兒女快逃…彰化家暴男酒後砍前妻18刀 國民法官判無期刑

彰化李姓男子砍殺前妻18刀致死，國民法官判處無期徒刑。（警方提供）

彰化縣二林鎮前年11月16日晚間發生一起家庭凶殺案，61歲的李男酒後情緒失控，不滿前妻蔡女（50歲）另結新男友，持刀連殺蔡女18刀身亡。該案經彰化地方法院國民法官庭審，今天（25日）傍晚對殺人罪做出無期徒刑的判決。被害家屬的辯護律師說，因為被告至今仍無悔意，家屬原本希望能判死刑，但對無期徒刑尚能接受。

被害人的辯護律師到場聆判，步出法庭受訪時表示，被告因殺人罪被判無期徒刑，這個判決對家屬來說，並不算滿意，因為被告始終無悔意，最好是判死刑，但判無期徒刑，不管對死者或家屬，都能稍感寬慰，畢竟只要把他關起來，就不會對家屬騷擾和傷害。合議庭其實很在意被告有無悔意，被告只說「若再有一次，我不會再犯」，他是怕被判重刑，才在結辯時被動說後悔。

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檢方的起訴書指出，死者蔡女雖與李男離婚，但李男因工作關係借住蔡女母親的二林透天厝，因蔡女母親年邁臥病在床，蔡女經常要返家照顧，有時會遇到情緒暴躁的李男，因此案發前就聲請保護令，阻止李男接近。

11月16日蔡女帶著28歲的女兒與9歲的兒子返回二林探望母親，未料李男酒後開口索討金錢償還賭債，眾人一言不合，李男即揮拳毆打蔡女，並拿一把水果刀架住蔡女脖子，怒吼「你們一定要這樣嗎？」雙方發生嚴重拉扯，女兒見狀推李男一把，李男水果刀掉落，也因此怒火中燒，再到廚房取一把菜刀，蔡女被壓制在地，她叫女兒、兒子趕緊逃離，自己慘遭亂刀猛砍、傷口深可見骨，當場失去心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

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