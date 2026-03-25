新北校園霸凌又1樁！板橋某國中大姊頭揪眾 圍毆女20分鐘還拍片

新北市教育局要求學校依相關規定辦理，以保護學生安全、穩定就學為優先。（記者黃子暘攝）

新北市再傳校園霸凌，板橋一間國中傳出國一大姊頭認為女同學A生向老師告狀，找來4名同夥女學生，由大姊頭率2名女學生等3人動手圍毆、對A生動私刑近20分鐘；另兩人錄影企圖PO網示威，儼如黑幫教訓人後示威手法，同學見狀通報老師，校方即時介入制止。被害家長憤而報案，警方受理後，依違傷害、妨害自由及違反少年事件處理法等罪嫌，函送新北地院少年法庭審理，並持續追查黑幫侵入校園情事。

據了解，板橋地區這起國中霸凌案發生在23日下午，一名國一的女學生A生看不慣大姊頭們囂張行徑，暗中向老師告狀，未料大姊頭這方得知後，找出A生到校園較少人的一角，大姊頭連同兩人對A生動手，先痛罵三、五字經辱罵，A生不堪羞辱哽咽，大姊頭再率人對A生拳打腳踢，宛如動私刑，時間近20分鐘，即使同學圍觀，眾人越打越起勁，另兩名女學生甚至持手機錄影，企圖PO網路，宛如外面幫派動手打人、開槍，還找小蜜蜂錄影、企圖PO網壯大聲勢的謬行。

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看不下去的同學擔心出事，馬上通報老師，所幸校方趕到，喝令大姊頭這方不再動手，也喝斥禁止拍攝。被害A生家長接獲通知趕到校了解，事後更憤而報警，控告涉案的大姊頭等5名國中女學生動手霸凌；新北警方獲報，像校方了解後，於24日晚間7至9時通知涉案的大姊頭等5名打人女學生通知到案。

警追查黑幫入侵校園

警訊中，大姊頭等人一臉不在乎，還說只是給個教訓，沒打得很嚴重，毫無悔意。直到其中幾名家長到場，痛斥動手打人、霸凌的小孩交到壞朋友，揚言禁足、沒收手機。動手的女學生才驚覺太過火了，但仍吃上官司，警方依傷害、妨害自由案及違反少年事件處理法等罪，將大姊頭等5人，函送新北少年法庭審理。

據透露，這群霸凌女學生動手時，學幫派錄影、企圖PO網路，行徑囂張。校安人員除進行通報，也在保留見證後，要求兩名小蜜蜂刪除影片，避免PO網帶來負面影響及衍生風波；警方重申，任何校園糾紛，都要理性、溝通，切忌訴諸暴力，更嚴禁黑幫、宮廟勢力入侵校園。

新北市教育局表示，經了解，本案為23日板橋區某國中校內發生7年級學生口角衝突事件，其中3人對1名受害學生有不當肢體行為，另有2名學生在場圍觀並自行以手機拍攝影片。學校獲悉後已立即完成校安通報，並於24日邀集相關家長到校說明與處理。

學校表示，動手學生及家長已當面向被害學生表達歉意，學校也同步協助雙方溝通， 後續生教組長已陪同被害學生家長前往警局備案，教育局要求學校依相關規定持續辦理，並以保護學生安全、穩定就學為優先。

學校已依規定啟動校園霸凌調查程序，後續視調查結果依校規及相關規定審議處理，並持續落實被害學生保護、行為學生輔導及家長溝通。

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