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    首頁 > 社會

    台北建國高架3車連環撞 小貨車撞小黃再推撞休旅車

    2026/03/25 19:08 記者姚岳宏／台北報導
    小貨車追撞計程車，小黃再推撞前方休旅車。（記者姚岳宏翻攝）

    小貨車追撞計程車，小黃再推撞前方休旅車。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市建國高架道路今天（25日）下午2點30分左右發生3車連環追撞車禍，陳姓男子駕駛小貨車行經接近南京東路匝道，疑未保持安全距離煞車不及，追撞計程車，計程車再往前推撞休旅車，共造成駕駛與乘客共4人受傷，所幸送醫治療後皆無大礙，3名駕駛酒測值均為0。

    車禍發生在建國高架道第三車道的南往北方向，警方初步調查，肇事陳姓小貨車駕駛發現朱姓男子駕駛的計程車已煞停，來不及煞車追撞，強大撞擊力道讓計程車順勢往前推撞徐姓男子駕駛的休旅車，現場零件散落，一度影響高架道路的後方車流。

    中山分局交通分隊獲報，迅速派員交通疏導、事故測繪，救護人員協助將4名輕駕駛與乘客送醫救治。警方對陳男、朱男及徐男等3名駕駛酒測，均無酒駕，詳細肇事責任歸屬仍有待進一步釐清。

    警方呼籲，民眾駕駛車輛行駛於高架道路或快速道路時，由於車速較快，務必隨時保持高度專注力，駕駛人應隨時注意前方路況，並保持適當且安全的跟車距離，以預留突發狀況的反應時間，避免追撞。

    建國高架3車連環撞。（記者姚岳宏翻攝）

    建國高架3車連環撞。（記者姚岳宏翻攝）

    小貨車先追撞計程車，再推撞前方休旅車。（記者姚岳宏翻攝）

    小貨車先追撞計程車，再推撞前方休旅車。（記者姚岳宏翻攝）

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