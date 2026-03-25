50歲婦人被騙2000萬元 新北警「甕中捉鱉」逮詐團4人

警方找到在三峽躲藏的監控手。（記者徐聖倫翻攝）

50歲邱姓婦人誤信網路投資詐騙廣告，去年至本月初，前後面交2000萬元。近日詐團又要求邱婦再補800萬元，才能提取獲利，邱婦這才意識到遭詐並報警。新北警方昨安排邱婦假裝面交，將前來領錢的車手蘇姓、陳姓車手，及2名監控手共4人逮回法辦。

據悉，邱婦去年12月透過Facebook廣告加入詐團的投資群組，聊天中被詐團洗腦，還請出一堆煞有其事的獲利群友，讓邱婦漸漸相信。從那時起到今年3月初，邱婦陸續面交投資，在詐團的假股票投資網站中看到獲利數字節節攀升，但她要領取獲利時，卻屢遭詐團以各種藉口推託。

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本月初，詐團又向邱婦稱她「抽中股票」，但需要再支付800萬元才能領，邱婦才意識到自己可能被騙，於是報警。樹林警分局獲報，發現詐團還在與邱婦聯繫，於是將計就計，昨中午請邱婦出面假意面交，果然詐團車手依約出現，埋伏警力這時大批出現，將31歲蘇姓男子、22歲陳姓男子等2名車手逮捕。

隨後警方於樹林、三峽繼續搜索，再找到23歲潘姓男子、36歲吳姓男子等2名監控手，最終4人被警方帶回法辦。4人向警方供稱，確實受雇於詐團，但集團詳細背景、資料他們並不清楚，只是拿錢辦事。警詢後，依詐欺罪嫌將4人移送法辦，並將持續向上溯源。

警方扣回手機、贓款等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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