走屎運？串關投注10場賽事無一「爆冷門」 網驚：根本運彩奇蹟

這張串關10場賽事全過的投注單，引發網友熱議。（民眾提供）

台中一名研究生在「最不經意的時刻」寫下運彩圈罕見奇蹟！他僅為清掉帳戶內閒置300元零頭，如廁時隨手點選多場賽事串關投注，沒想到隔天開獎結果揭曉，竟精準命中10場比賽抱回8261元獎金，報酬率高達27倍，金額雖不多，但事件曝光後迅速在彩迷圈發酵，引爆討論關鍵，是背後驚人的「機率結構」。

根據投注紀錄，該名研究生一口氣串聯包含NBA與MLB熱身賽在內的11場賽事，其中1場因取消被判定為無效（Void），最終形成10場有效賽事全數命中，這種「長串關」玩法，在運彩玩家之間向來被戲稱為「捐款單」，因為只要其中任一場爆冷落敗，整張投注單便瞬間歸零。

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然而，從數據角度拆解，這張投注單的總賠率約為27.535倍，換算後的隱含中獎機率約為3.63%，理論上平均需要約27次同樣條件的投注，才有一次可能成功，雖然單場比賽多選擇熱門方，勝率看似較高，但在「連乘效應」下，整體風險呈現指數型上升。

也因此，這張成功命中的投注單，關鍵不在單場判斷，而在於「完全避開所有爆冷門」的機率奇蹟，資深玩家分析，這名研究生剛好完美閃過所有風險點，與多數專業玩家長時間研究數據、分析盤口不同，該研究生完全憑直覺操作，在毫無壓力的狀態下完成下注；這種「低干擾決策」，反而避開過度分析帶來的猶豫與誤判，也讓網友戲稱其為「馬桶清倉選牌法」，迅速在社群掀起討論。

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