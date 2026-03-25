欠國家1536筆帳72萬元！祭限制出境殺手鐧 賴帳男火速還清

羅姓男子（左）到台南分署辦妥3期還款，並在3月中旬還清欠款。（行政執行署台南分署提供）

31歲羅姓男子於2022-2023年行駛高速公路電子收費車道未依規定繳交通行費，欠繳707筆共45萬6057元；羅另欠繳交通罰單821筆、25萬8600元；欠健保費8筆、1萬3216元。累計移送1536筆、金額共72萬7873元。因他拒繳，行政執行署台南分署對他限制出境出海，羅男獲悉即分3期繳清欠款，不再賴政府的帳。

行政執行署台南分署表示，執行人員於2025年2月間收案後，通知羅男到場報告其財產狀況，羅男接獲通知後於2025年6月到場辦理分期繳納，惟僅繳納1期1萬9000元後，即中斷繳納。執行人員廢止他分期繳納後，再通知羅男到場報告財產狀況。

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羅男無正當理由未到場，執行人員再通知限期他繳清欠款或提供擔保，然而羅男仍未繳清或提供擔保，執行人員依行政執行法第17條第1項第5款、第6款規定，對羅男限制出境出海。

羅男接獲遭行政執行署限制出境的通知後，於2025年12月30日到場向執行人員承諾分3次繳納欠款，並當場繳納20萬元，最後在今年3月中旬繳清所有欠款。

台南分署表示，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關的罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安以及資安，守護安定公義的社會。請欠款義務人勿心存僥倖，挑戰公權力，提醒義務人若有經濟困難、無法1次清償欠款，可檢具相關證明文件申請分期繳納，因為拒不繳納欠款，行政執行單位必定強力執行。

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