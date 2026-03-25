狹路相逢勇者勝？羅東無號誌路口事故3人傷 本田遭富豪撞「犁田」

羅東鎮新群一路與中山路一段199巷路口，今天發生黑色富豪休旅車及白色本田轎車相撞。（取自「宜蘭撿便宜」）

宜蘭縣羅東鎮新群一路與中山路一段199巷無號誌路口，今天（25日）發生富豪（Volvo）休旅車及本田（Honda）轎車相撞，事發後，富豪休旅車停在馬路上，本田轎車衝進路旁農田，造成3人受傷，畫面被PO上網，網友嘲諷「狹路相逢勇者勝」。

今天上午11點，41歲陳姓男子駕駛白色本田轎車，載著1名乘客，沿著羅東鎮新群一路往羅東市區方向行駛，50歲劉姓男子開著黑色富豪休旅車，沿著羅東中山路一段西往東行駛，2車在事故路口相撞，本田轎車失控後衝進路旁農田。

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這起事故導致陳姓駕駛及車上乘客等2人四肢擦挫傷，劉姓駕駛胸部挫傷，所幸傷勢均無大礙，雙方駕駛酒測值0，詳細肇事原因尚待釐清。警方呼籲駕駛人遵守標誌、標線、號誌行駛，行進中切勿搶快，以免釀成意外。

目擊者將現場事故畫面，PO上地方臉書社團「宜蘭撿便宜」，網友留言「又種田了」、「頭過身就過，結果慢了一步」、「Volvo勝，還在場上」。車禍畫面貼在「宜蘭撿便宜」，網友質疑「有什麼便宜好撿？」

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