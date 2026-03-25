詐騙換新招！送應援小物、發票中獎、賣貨便愈來愈多

熱門的應援小物也被詐騙集團拿來騙人。（記者葉永騫攝）

詐騙方式不斷換新，從投資虛擬貨幣、黃金等方式最近警方發現發票中獎、代辦監理事務、賣貨便等方式，詐取被害人進入網頁輸入信用卡號來詐取金錢，警方呼籲不要使用別人提供的平台，一定要用官方的網站。

提供網路連結 小心詐騙

屏東警方表示，最近詐騙的手法再度變化，由於白沙屯、大甲媽祖開始遶境，出現不少應援小物，詐騙集團以免費送應援小物等方式，需要者只要付運費，並表明以超商的賣貨便等方式交付，被害人不小心使用詐騙集團所提供的假網站，接著就對方以各種方式騙稱輸入錯誤或者出狀況，逐步讓被害人操作輸入內容，不知不覺就同意無卡提款，陸續被轉出金額，被騙的人從幾萬元到數十萬元，發現時都已經來不及了。

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另外，還有以發票中獎或代辦監理事務可以鑽法律漏洞來詐騙，警方說，不管哪一種詐騙方式都有共同的做法，就是會提供網路連結，點進去以後都是假的官方網站，接著再逐步的騙你輸入內容，掉入其陷阱中，因此不要連結別人給的網站，一定要自己連接官方網站，才能確保安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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