彰化和美新庄國小違停多 民眾因「這1點」挨罰

彰化縣新庄國小除了師生上課時間，其餘全部對外開放，運動居民在校門違停在黃色網狀線吃上罰單。（圖由彰化縣新庄國小提供）

彰化縣和美鎮新庄國小是1間超級友善校園，天天至少開放13小時給社區居民運動，但近來有運動民眾卻被開單罰錢，原來是把車輛停放在校門口的黃色網狀線上被人檢舉，警方表示，黃色網狀線禁止臨時停車，違規可處600元到1200元！

縣議員賴清美表示，有民眾向她陳情，新庄國小校園漂亮，無論是運動或是跳舞的人都很多，但運動民眾近來卻因為停車被檢舉開罰，希望能夠改善停車問題，不然就打開校門，讓車輛可以停進校園。

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縣府派員會勘後，決定在新庄國小的東萊路段劃設機車格位，讓來運動的民眾可以有合法停車格，不會因為停放在黃色網狀線，或是人行道，而被檢舉開罰。

校方指出，新庄國小除了師生上課時段以外，其餘時段都對外開放，平日開放下午5點半到隔天早上6點半，週休二日則是24小時開放，因此，大門會關上，留下小門的進出口方便民眾進出。

地方民眾指出，校門口劃設黃色網狀線，用意就是禁止臨時停車，但常常都有居民或是運動的人，車子一來就停在黃色網狀線上，而學校附近就是派出所，違停的人還是照停不誤，真的有夠誇張。

彰化縣新庄國小除了師生上課時間，其餘全部對外開放。（圖由彰化縣新庄國小提供）

彰化縣新庄國小除了師生上課時間，其餘全部對外開放，超級運動友善的校園。（圖由彰化縣新庄國小提供）

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