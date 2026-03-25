藍波？台中男持刀傷人躲山3天 最終敗在「太痛」落網收押

黃男最終因傷勢劇痛難耐，自行下山就醫落網。（民眾提供）

台中市太平區廟會頭牙福宴驚傳持刀傷人案，涉案54歲賴姓男子酒後闖入會場挑釁，突持蝴蝶刀揮舞造成3人受傷後逃逸山區，憑藉熟悉地形躲藏多日，加上身材壯碩宛「台灣藍波」般與警方周旋，最終因傷勢劇痛難耐，自行下山就醫才露出行蹤，當場遭埋伏警方逮捕，詢後依殺人未遂罪嫌移送，檢方聲押禁見獲准。

案發於20日晚間8時許，太平區一處宮廟正舉行熱鬧頭牙福宴活動，賴男酒後騎車到場猛按喇叭並出言挑釁，遭在場民眾制止後，竟突然掏出蝴蝶刀揮舞攻擊，導致3名男子受傷，其中一人背部血流如注，所幸送醫後均無生命危險，現場群眾見狀群起反制，以木棍、寶特瓶等物反制，賴男見寡不敵眾，隨即棄車徒步逃往附近山區。

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警方獲報隨即報請檢方指揮偵辦，動員上百警力展開搜山行動，據了解，賴男自小在當地山區長大，熟悉地形，逃逸後先丟棄犯案刀械，再躲入草叢掩蔽、杳無人跡的廢棄工寮藏身，期間手機沒電與外界斷聯，僅靠山泉水維生，行蹤飄忽，讓警方一度難以掌握，辦案人員甚至形容他宛如「台灣藍波」、「穿山甲」般狡猾。

警方研判賴男在衝突中已受多處傷勢，同步針對醫院與可能落腳處布建埋伏，果不其然，23日賴男因疼痛難耐，自行下山搭車前往醫院求診，還一度冒用他人身分企圖蒙混，隨即遭院方與警方識破，當場落網，詢後將賴男依殺人未遂罪嫌移送，檢方複訊後認定其犯嫌重大且有逃亡之虞，昨向法院聲請羈押禁見獲准。

警方發動搜山抓捕黃男。（民眾提供）

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