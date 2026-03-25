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    小客車國道拋錨停路中釀追撞 後方自小客車乘客送醫不治

    2026/03/25 16:52 記者鄭淑婷／桃園報導
    由熊男駕駛的自小客車，疑因未注意車前狀況，撞上停等的營大貨車。（記者鄭淑婷翻攝）

    由熊男駕駛的自小客車，疑因未注意車前狀況，撞上停等的營大貨車。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號北上45公里處桃園路段，23日深夜10點47分發生死亡車禍，1輛自小客車因故障停放中線車道，後方營大貨車跟著停下，但由54歲熊姓男子駕駛的自小客車閃避不及撞上，熊男及52歲馬姓女乘客受傷，59歲王姓乘客則因傷重送醫不治。

    當時27歲吳姓女子駕駛自小客車行經事發路段，因車輛不明原因故障停放在中線車道，36歲宇姓男子駕駛營大貨車跟著停等，後方由熊男駕駛的自小客車，疑因未注意車前狀況撞上宇男後車尾。

    撞擊後熊男車頭凹陷變形，他受困於車內被警消救出送醫，車內王男及馬女2名乘客也被送往林口長庚醫院急救，王男因傷重不治宣告死亡，經酒測各車駕駛都無酒駕情形，確切肇事原因有待警方進一步釐清。

    吳女駕駛自小客車行經國1桃園段，因車輛不明原因故障停放在中線車道。（記者鄭淑婷翻攝）

    吳女駕駛自小客車行經國1桃園段，因車輛不明原因故障停放在中線車道。（記者鄭淑婷翻攝）

    由熊男駕駛的自小客車，疑因未注意車前狀況，撞上停等的營大貨車。（記者鄭淑婷翻攝）

    由熊男駕駛的自小客車，疑因未注意車前狀況，撞上停等的營大貨車。（記者鄭淑婷翻攝）

    由熊男駕駛的自小客車，疑因未注意車前狀況，撞上停等的營大貨車。（記者鄭淑婷翻攝）

    由熊男駕駛的自小客車，疑因未注意車前狀況，撞上停等的營大貨車。（記者鄭淑婷翻攝）

    由熊男駕駛的自小客車，疑因未注意車前狀況，撞上停等的營大貨車。（記者鄭淑婷翻攝）

    由熊男駕駛的自小客車，疑因未注意車前狀況，撞上停等的營大貨車。（記者鄭淑婷翻攝）

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