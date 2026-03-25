鄭文燦涉貪律師團主張違法監聽 桃院裁定具證據能力

前桃園市長鄭文燦被控涉貪，由多名律師陪同出庭。（記者余瑞仁攝）

前海基會董事長鄭文燦被控桃園市長任內，涉嫌在華亞科學園區擴大開發案收受9.12公頃農地主500萬元、協助其自辦重劃被起訴，鄭委任的豪華律師團在法庭準備程序庭中，依「毒樹毒果理論」主張檢方未依規定陳報另案監聽，監聽內容無證據能力。桃園地院合議庭依「權衡法則」，認定檢方並非惡意隱匿，且貪污重罪公益性大於個人隱私的輕微侵害，裁定「具有證據能力」。

鄭文燦律師團主張，檢調有票監聽對象為前台塑集團顧問廖俊松，卻意外監聽到廖與鄭文燦的通話內容，而依通訊保障及監察法規定，後續針對鄭文燦的監聽應屬「另案監聽」，檢方依法須在7日內補行陳報法院審查，但檢方並未依規定陳報、持續監聽，監聽內容與相關證據應無證據能力。

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對此，檢辯雙方多次在法庭上激烈攻防，檢方直指行賄與收賄是「對向犯」，監聽行賄者必然會涉及收賄者，且當時檢察官本於法律確信，認定此為「本案監聽」範圍，並無規避法院監督的惡意。

合議庭認為，檢方監聽廖俊松意外錄到與鄭文燦的通話確屬「另案監聽」，但檢方在監聽期間，均依規定製作期中報告書將監聽內容陳報法院，並非從未透過法定程序陳報，認為檢方已履行自我監督義務，並非假借名目惡意監聽；合議庭並引用「權衡法則」，指貪污罪屬最輕本刑7年以上重罪，對國家法益侵害極大，反觀監聽內容，多為雙方約定見面或討論土地開發程序，並未提及或暗示行賄、收賄，對鄭文燦的秘密通訊自由侵害尚屬輕微。

合議庭並指，對監察對象所涉行賄罪嫌，於合法監聽期間，取得行賄對象公務員之監聽內容，此非基於惡意之非法監聽，不能絕對排除其證據能力，經審酌違背法定程序的客觀情節、主觀意圖以及對公共利益維護，最終裁定此案監聽內容具備證據能力。

法院裁定附表中的監聽譯文顯示，廖俊松於2017年7月25日與鄭文燦通話約見面，鄭約廖「晚上9點來我官邸」；同日下午，廖俊松前往拜會時任內政部營建署長許文龍時，直接打電話與鄭、許進行「三方對話」，除了討論都市計畫個案變更議題，鄭另對許提及航空城開發案相關議題。

同年10月19日監聽譯文顯示，廖俊松致電鄭文燦抱怨華亞科國家重大建設計畫，被當時的行政院秘書長卓榮泰辦公室轉往國發會審查，還直言「台南幫的上來搞不清楚」，鄭文燦則頻頻安撫廖俊松，強調沒問題，已經與時任國發會主委陳美伶「講好了」，她會幫忙審查。

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