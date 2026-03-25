彰化平交道旁驚見「倒立看火車」 阿伯不良示範警方回應了

民眾在溪湖糖廠小火車平交道前，表演雙手撐地、頭部貼地，做出「倒立看火車」動作。（民眾提供）

彰化縣溪湖糖廠小火車平交道昨（24日）上演驚險一幕，一名阿伯無視警鈴大作、柵欄已放下，竟走到平交道旁，雙手撐地、頭部貼地倒立，雙腿還彎成「ㄩ」字形，上演「倒立看火車」，讓現場民眾看傻眼。

對此，溪湖警分局表示，該名阿伯的行為已明顯違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款，在交通頻繁的道路或鐵路平交道附近任意坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣500元以下罰鍰。警方呼籲民眾切勿在平交道附近從事危險行為，以免發生意外並吃上罰單。

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事件發生於昨日上午11時30分許，當時彰水路溪湖糖廠前平交道警示燈閃爍、遮斷桿完全放下，車輛依規定停等，突然一名阿伯走到馬路中央蹲下，隨即雙手撐地、頭部貼地倒立，面向平交道等待火車。即便火車經過時大聲鳴笛，他也不為所動，彷彿將馬路當成自家練功房。

阿伯「練功」的過程被後方民眾拍下並上傳網路，引發熱議，網友紛紛留言笑稱：「狗吠火車看過，倒立看火車第一次」、「這是在練蛤蟆功嗎？」

彰水路溪湖糖廠前平交道遮斷桿已放下，一名阿伯突然走到路中央蹲下「練功」。（民眾提供）

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