嘉縣警局正妹巡官江亞倩 獲選全國十大傑出女青年

嘉義縣警察局鑑識科正妹巡官江亞倩獲選全國十大傑出女青年。（嘉義縣警察局提供）

第27屆全國「十大傑出女青年」選拔結果揭曉，嘉義縣警察局鑑識科巡官江亞倩憑藉著卓越鑑識專業及多次破獲重大刑案的傑出表現雀屏中選。

縣警局指出，江亞倩自任職以來，就投身犯罪現場勘察第一線。在多起震驚社會的殺人、槍砲及毒品製造工廠案中，憑藉超群的冷靜與細膩觀察，讓冰冷跡證轉化為關鍵證詞。並曾運用精湛的影像科學分析，成功揭穿犯嫌偽稱「奪刀自保」的謊言，還原案件真相；其撰寫的勘察報告因推論嚴謹、證據鏈完整，多次獲法院及檢察官具體引用。

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縣警局表示，在嘉義縣政府「竊盜視同重大案件」政策下，江員善用DNA及指紋比對技術，助力嘉義縣113年竊盜破案率達97.74%，高居全國第一。可說是隱身破案英雄背後、最專業的真相守護者。

縣警局表示，江亞倩更將技術延伸至社會公益，所推動的「失智症行動計畫」，深入鄉里協助失智長者及身障弱勢群體完成捺印。114年已累計完成百餘位民眾建檔，運用科技建構無形守護網，讓家屬在焦急尋人時能縮短返家的路。這種超越職責、深具社會使命感的服務熱忱，備受各界肯定。

嘉義縣警察局局長古瑞麟強調，江亞倩展現「實務與學術」兼備的卓越素質，不僅曾獲選為本縣「鑑識楷模」，更積極將案例研究發表於專業刊物。其膺選全國十大傑出女青年，更證明了女性在執法體系中，具備引領正義的專業韌性。

嘉義縣警察局鑑巡官江亞倩獲選全國十大傑出女青年，由前立法院長王金平披上彩帶。（嘉義縣警察局提供）

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