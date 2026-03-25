與選舉有關？花蓮市、吉安鄉公所被恐嚇要「殺人祭天」 警報請偵辦

花蓮市公所、吉安鄉公所分別接獲恐嚇信件，警方加強維安。（記者王錦義攝）

花蓮地方政壇驚傳暴力威脅！花蓮市公所及吉安鄉公所公務信箱近日先後接獲具名恐嚇信件，內容不僅飆罵髒話，更明確指涉將在4月15、16日下午前往吉安鄉公所、花蓮市公所「砍人祭天」，挑釁意味濃厚。花蓮縣警察局獲報後不敢大意，隨即啟動專案機制並報請花蓮地檢署指揮偵辦，目前警方已鎖定特定對象及網路IP位址進行跨縣市追緝，同時加強2處公所周邊及首長的維安巡邏。

警方調查，花蓮市公所昨（24）日深夜11點52分接獲一封電子郵件，署名為1名「苗栗縣黃姓民眾」，信件主旨直白寫下「4月16日要去市公所砍人抗議」。內容除了抱怨市長信箱連不上、反映行政問題，更不滿特定罷免案立場，揚言將在4月16日下午2點半持刀衝入公所「砍一個人祭天」；另吉安鄉公所也在同日接獲雷同內容，但日子選在15日，初步判定為同一人所為。

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由於吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長魏嘉賢都已經宣布投入縣長選舉，信中提及「大罷免」及「魏家」等政治敏感字眼，還提及傅崐萁，警方研判恐與地方選情有關，警方也聯繫同樣在日前宣布參選的縣議會議長張峻，詢問是否有接獲恐嚇信件或是要增加維安。張峻說，當初罷團都是很理性地從事憲法賦予的公民權力，如此偏激的行為搞不好是來反串製造恐慌對立的，希望警方能趕快釐清。

面對如此具體的暴力恐嚇，市公所基層員工感到相當無辜且不安，坦言例行性辦公卻遭威脅「心情確實受影響」。正在國外參訪的花蓮市長魏嘉彥得知後，考量信件明確指出犯案時間與地點，為保護同仁及洽公民眾安危，第一時間指示報案處理。目前警方已指派員警前往市公所站崗巡查，並針對入內洽公的人員加強留意；吉安鄉長游淑貞也前往警局報案。

花蓮縣警察局長范織坤強調，警方秉持「迅速處置、從嚴偵辦」原則，刑事警察大隊已與花蓮、吉安分局成立專案小組，全力釐清郵件來源與網路使用軌跡。警方重申，任何以暴力手段威脅公共安全的行為，均屬重大不法，絕不寬貸。呼籲民眾應循正當管道表達意見，切勿因一時情緒以身試法。目前警方已落實相關應變機制，全力守護花蓮鄉親的安全。

花蓮市公所昨（24）日深夜11點52分接獲一封電子郵件，署名為1名「苗栗縣黃姓民眾」，信件主旨直白寫下「4月16日要去市公所砍人抗議」。。（警方提供）

吉安鄉公所也在同日接獲雷同內容，但日子選在15日，初步判定為同一人所為。（警方提供）

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