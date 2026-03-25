為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    7歲童躍入桃機防墜網 消防隊員垂降助脫困

    2026/03/25 15:35 記者朱沛雄／桃園機場報導
    一名7歲孩童中午在桃園機場第二航廈一樓入境大廳，自行跨越北側電扶梯圍籬跳下防墜網，最後由機場公司消防隊員以垂降方式協助脫困。（民眾提供）

    一名7歲孩童中午在桃園機場第二航廈一樓入境大廳，自行跨越北側電扶梯圍籬跳下防墜網，最後由機場公司消防隊員以垂降方式協助脫困。（民眾提供）

    桃園國際機場今日發生一起孩童跳落電扶梯走道防墜網事件。一名7歲孩童中午在桃園機場第二航廈一樓入境大廳，自行跨越北側電扶梯圍籬跳下防墜網，最後由機場公司消防隊員以垂降方式協助脫困，然後由家長陪同離開。

    根據目擊民眾指出，1名孩童中午在桃園國際機場第二航廈1樓入境大廳北側，踩著垃圾桶跨越北側電扶梯的圍籬，一旁旅客看到連忙制止，孩童卻兀自往防墜網跳，想離開卻無法自行爬出防墜網。

    機場公司表示，今日中午12時52分第二航廈一樓接機大廳北側，有1名孩童於家長未注意時自行翻越圍籬，幸由防墜網防護攔截。現場保全人員第一時間發現隨即通報。

    機場公司立即通報公司消防大隊到場，消防大隊於13時08分抵達現場準備救援，並於13時22分以垂降方式成功救出孩童。該名孩童未受傷，經現場員警與家長釐清相關狀況後，該家長與孩童一同離開。

    場公司提醒，航廈內人流往來頻繁，家長及同行親友應隨時留意孩童動向，切勿讓孩童攀爬設施、跨越圍籬或進入危險區域，以維護自身安全。

    一名7歲孩童中午在桃園機場第二航廈一樓入境大廳，自行跨越北側電扶梯圍籬跳下防墜網。（民眾提供）

    一名7歲孩童中午在桃園機場第二航廈一樓入境大廳，自行跨越北側電扶梯圍籬跳下防墜網。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播