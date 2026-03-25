7歲童躍入桃機防墜網 消防隊員垂降助脫困

一名7歲孩童中午在桃園機場第二航廈一樓入境大廳，自行跨越北側電扶梯圍籬跳下防墜網，最後由機場公司消防隊員以垂降方式協助脫困。（民眾提供）

桃園國際機場今日發生一起孩童跳落電扶梯走道防墜網事件。一名7歲孩童中午在桃園機場第二航廈一樓入境大廳，自行跨越北側電扶梯圍籬跳下防墜網，最後由機場公司消防隊員以垂降方式協助脫困，然後由家長陪同離開。

根據目擊民眾指出，1名孩童中午在桃園國際機場第二航廈1樓入境大廳北側，踩著垃圾桶跨越北側電扶梯的圍籬，一旁旅客看到連忙制止，孩童卻兀自往防墜網跳，想離開卻無法自行爬出防墜網。

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機場公司表示，今日中午12時52分第二航廈一樓接機大廳北側，有1名孩童於家長未注意時自行翻越圍籬，幸由防墜網防護攔截。現場保全人員第一時間發現隨即通報。

機場公司立即通報公司消防大隊到場，消防大隊於13時08分抵達現場準備救援，並於13時22分以垂降方式成功救出孩童。該名孩童未受傷，經現場員警與家長釐清相關狀況後，該家長與孩童一同離開。

場公司提醒，航廈內人流往來頻繁，家長及同行親友應隨時留意孩童動向，切勿讓孩童攀爬設施、跨越圍籬或進入危險區域，以維護自身安全。

一名7歲孩童中午在桃園機場第二航廈一樓入境大廳，自行跨越北側電扶梯圍籬跳下防墜網。（民眾提供）

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