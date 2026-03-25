新豐男子控前中配妻為共諜 新竹縣調站：拒到案說明未立案

新竹縣調站證實，許姓男子去年收到通知書後，始終拒絕以證人身分出面檢具證據，協助釐清其前妻到底是否為共諜。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉許姓男子對外放話，指控其李姓前中配妻是共諜案，新竹縣調站表示，他們確實在去年曾以證人身分請許男到案說明，但許男拒絕配合，僅持續在外放話這起疑似涉及國安法的案件，但因證人並未到案提供相關證據，所以迄未立案，但為了維護國家安全，他們後續會跟檢方請示該如何因應和處理。

許姓男子今年2月底先是因疑似深夜遭人持槍擄走逼債而引發關注，近日又主動向媒體爆料，聲稱其前妻、李姓外配是共諜，除了李女告訴他自己曾當過兵，他也見過李女身著軍裝照，甚至因為李女劈腿外遇，讓他迭遭各路不明男子透過臉書聯繫指遭到李女仙人跳，還有黑幫對他亮槍，因此養成錄音習慣，意外錄下1通某操中國口音男子，要他轉告李女儘快「把資料交給組織」、「發送到統戰部」，所以他為了國家安全而向相關單位檢舉。

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但事實上，地方人士表示，許男出身宮廟，自稱有個有錢的「乾爹」，平時喜歡花天酒地且行徑「大形」，因為確實有意進軍政壇，所以積極找舞台，但是被傍上的人很快就發現他作風爭議而疏遠，在這名政治人物身邊協助跑行程幾次後慢慢就淡出離開至少2年。

新竹縣調查站面對查證直言，所謂的共諜案，他們是在市井坊間聽聞許男到處「放送」，認為事關國家安全，所以主動開出傳喚通知書，請許男以證人身分檢具相關證據製作筆錄以釐清，但是大半年過去了，許男始終拒絕到案，所以本案根本還沒有正式立案。

至於被指控涉入國安法的李姓中配，從警方等地臨檢、調查體系的監控資料也確認人還在新豐湖口一帶的小吃店工作，但確實並無不法。

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