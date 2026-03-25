憂台海戰爭急領50萬？警破假交友詐騙 保婦人積蓄

警方發現婦人與不明人士用手機LINE聯繫，識破其為詐騙。（圖由警方提供）

1名67歲婦人日前到彰化市某銀行欲提領50萬元現金，行員發覺有異向警方通報，警方到場關切，婦人稱因憂心國際局勢不穩，擔心台灣受地緣政治影響可能發生戰爭，銀行存款恐遭凍結，因此才想將存款領出存放家中，警方發現其說詞前後矛盾且不合常理，最終婦人始坦承與網路「女兒的男性友人」有往來聯繫，警方告知其為「假交友詐騙」手法，婦人始恍然大悟，保住畢生積蓄。

彰化警分局民族路派出所長何政哲與警員張高苑日前下午接獲某金融機構通報，稱有民眾欲提領50萬元現金，疑似遭詐騙需警方協助。

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警方火速到場，67歲婦人表示提款50萬元是為了償還貸款，但警方告知部分銀行可提供轉帳清償服務後，婦人又改口稱因近期國際局勢不穩，擔心台灣受地緣政治影響可能發生戰爭，銀行存款恐遭凍結，因此才想將存款領出存放家中。警方察覺其說詞前後矛盾且不合常理，且婦人在與警方交談過程中頻繁使用LINE與不明人士聯繫。

經進一步詢問，婦人神情緊張且不願透露對話內容，僅表示對方是「女兒的男性友人」，雙方從未見面，僅透過網路聯繫。警方即告知此為常見的「假交友詐騙」，並向其說明相關詐騙案例與手法，並提醒勿輕信網路上未曾見面的對象。經員警耐心勸說與宣導後，婦人終於打消提款念頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方苦口婆心說明假交友詐騙後，婦人始打消提款念頭。（圖由警方提供）

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