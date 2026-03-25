卑南溪河床廂型車載紅檜 警攔查3男依森林法送辦

廂型車內載了珍貴的紅檜。（記者黃明堂翻攝）

台東縣政府與林業保育署台東分署關山工作站技術士昨天巡查時，發現海端鄉卑南溪河床疑似有人私自以廂型車「搬運木頭」，隨即通報警方前往查處。關山分局海端聯合所所長黃自成及警員羅曉薇趕抵後展開攔查，當場發現車輛載運紅檜滯留木，將3名男子依涉嫌違反森林法及竊佔等罪嫌，依法送辦。

關山警察分局表示，因該區域未開放撿拾木頭，若未經許可搬運恐涉及違法，海端聯合所接獲通報後，隨即前往初來橋下方查察，看見一部自小客貨車從初來大橋橋下河床方向駛出，行跡可疑，遂將車輛攔停盤查。發現車上載有2棵紅檜滯留木，後經關山工作站技術士檢視，確認屬珍貴林木一級木材，員警隨即將車上3名相關人員帶返派出所釐清來源與用途，並依涉嫌違反森林法及竊佔等罪嫌，移送台東地檢署依法偵辦。

請繼續往下閱讀...

海端聯合所所長黃自成指出，卑南溪流域在颱風或豪雨過後，常會出現大量漂流木，主管機關有時會依實際情況公告開放民眾撿拾，但相關規範十分明確。一般採取「原則開放、例外禁止」方式管理，也就是說，僅限撿拾不具標售價值的漂流木，且不得撿拾具有國有或公有註記、烙印，或屬於珍貴林木的木材，如紅檜、扁柏等。此外，即便在公告開放期間，民眾也只能以手鋸或鏈鋸等簡易工具在現場裁切處理，不得使用大型機具搬運；若僅供自用通常免辦登記，但如涉及販售用途，則需依規定至臨時檢查站辦理登記。相關開放時間、範圍與規定，均須以台東縣政府農業處及林業保育署台東分署最新公告為準。

關山警察分局呼籲，紅檜等珍貴林木屬國家重要資源，未經許可撿拾、搬運或占為己有，均可能涉及刑事責任。警方將持續與林業單位密切合作，加強巡查與查緝作為，共同守護森林資源與自然環境，也提醒民眾如欲撿拾漂流木，務必先確認相關公告與規定，避免誤觸法網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法