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    行人路怒症？北市男不爽低頭族 捷運站前蓄意撞人

    2026/03/25 14:05 記者鄭景議／台北報導
    孫姓女子向警方表示，近期已有2名同事在仁愛路4段附近遭該名25歲徐姓男子刻意撞擊。（記者鄭景議翻攝）

    孫姓女子向警方表示，近期已有2名同事在仁愛路4段附近遭該名25歲徐姓男子刻意撞擊。（記者鄭景議翻攝）

    25歲徐姓男子今日上午在台北市大安區仁愛路一帶，疑似因不滿行人邊走邊滑手機，化身為「步行版路怒族」，刻意不閃避並惡意衝撞。1名39歲孫姓女子目擊徐男撞人，隨即上前理論，卻遭徐男踹擊。孫女一路尾隨徐男至捷運忠孝敦化站並報警。大安分局警方獲報趕抵，徐男雖對行為供認不諱，但孫女表示將保留法律追訴權，後續不排除提告。

    警方調查，今日上午9時許接獲報案稱捷運忠孝敦化站服務台前有民眾發生肢體糾紛。員警到場了解，報案的孫姓女子向警方表示，近期已有2名同事在仁愛路4段附近遭該名徐姓男子刻意撞擊。今日上午孫女再度目睹徐男疑似尋釁撞擊其他路人，憤而上前攔住對方要求道歉，未料徐男毫無悔意，雙方在街頭爆發口角，徐男竟當眾朝孫女出腳踹擊。孫女遭襲後不願讓對方脫身，緊跟在徐男後方進入捷運站，並請求站內捷運警察先行協助攔查。

    徐男面對警方詢問時坦言，因看不慣部分行人走路時長時間低頭使用手機，認為此舉不僅妨礙他人行進且影響交通安全，才決定「不予閃避」以示懲戒，進而導致多次肢體碰撞。警方隨後在現場向雙方說明相關法律權益，孫女強調徐男的出腳行為已屬暴力，會與家人討論後決定是否提起傷害告訴。

    大安分局呼籲，民眾若遇有行走糾紛應保持理性，切勿採取惡意衝撞或暴力手段解決問題，以免觸法，用路人行走時應隨時注意周遭環境，避免長時間低頭使用手機，以維護自身安全。目前警方已抄錄雙方身分資料備案，若報案人後續提出告訴，警方將依法移送偵辦。

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