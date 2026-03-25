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    中獎11萬變一場空！基隆女倒貼3萬還被控洗錢 法官這原因判無罪

    2026/03/25 14:04 記者林嘉東／基隆報導
    黃姓女子誤信詐騙集團「中頭獎11萬元」謊言，依對方指示寄出帳戶提款卡並告知密碼，導致3名被害人被騙走的共11.7萬餘元全遭詐團轉匯走。法官認為，黃女也是被害人，判她無罪。（記者林嘉東攝）

    黃姓女子誤信詐騙集團「中頭獎11萬元」謊言，依對方指示寄出帳戶提款卡並告知密碼，導致3名被害人被騙走的共11.7萬餘元全遭詐團轉匯走。法官認為，黃女也是被害人，判她無罪。（記者林嘉東攝）

    基隆市1名黃姓女子前年11月間參與IG抽獎活動，誤信詐騙集團「中頭獎11萬元」謊言，依對方指示寄出帳戶提款卡、密碼，導致3名被害人被騙走的共11.7萬餘元全遭詐團轉匯走，求償無門。檢方調查後，依幫助詐欺及幫助洗錢罪嫌起訴黃女。基隆地院近日審結認為，黃女也是被詐騙的被害人，判她無罪。

    判決指出，詐團取得黃女帳戶後，分別以「中獎核實」、「信用卡遭盜刷」、「賣貨便網址操作」等手法，詐騙高姓、林姓、李姓等3名被害人共11萬餘元款項，匯款至黃女名下帳戶，隨即遭轉匯提領一空。

    法院審理時，黃女否認犯行稱，她當時在IG看到抽獎活動，對方通知中獎後，聲稱領獎帳戶須有3萬元存款以利核實；為此，她從他行匯入2.5萬元湊足餘額，並依指示寄出提款卡，隨後發現帳戶內原有的3萬餘元全遭領光，才驚覺受騙。

    法官勘驗黃女與詐團成員的LINE對話紀錄，確認黃女所述抽獎湊足3萬元的過程與事實相符，且黃女銀行交易明細顯示，黃女帳戶內3萬餘元存款，確實遭詐團成員轉匯走。

    法官認為，黃女因一時失察誤信對方領獎說詞，自身亦為詐騙受害者，依「罪疑唯輕」原則，認定黃女是一時失察誤信對方，並無幫助詐欺與洗錢的犯意，因此判處黃女無罪。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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