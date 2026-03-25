勤教分享「姦屍案」！台中警所長描述太露骨惹議 分局回應了

台中市第二分局。（記者許國楨攝）

台中警界爆出勤教失言爭議！第二分局轄內一名派出所長，近日在所內勤教中分享過往「姦屍案」辦案經驗，卻因內容涉及敏感性與露骨描述，引發基層員警不滿，認未考慮當時仍有女性同仁，質疑言論不當、場合失宜，分局今天表示，已介入調查並依規究責。

據了解，該名所長於21日下午勤教時，原本基於經驗傳承，與同仁分享過去偵辦「姦屍案」的過程時，提及「用熱毛巾敷屍體下體20分鐘後就會軟軟的」、「進去後跟正常人一樣會很舒服」、「沒什麼差別」等語，且除敘述案件細節時，還引用嫌犯供述內容，對於犯案手法描述過於直白露骨，甚至涉及性相關細節。

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爆料警員指出，當時在場不僅有男性員警，也包含女性同仁，相關發言讓現場氣氛一度尷尬，部分人感到不適，認為此類內容不應在正式勤務教育場合中出現，還有人透過臉書社團「靠北Police」發文質疑。

對此，第二分局回應，經調閱現場影像並訪談與會人員，所長在分享前曾詢問內容是否合適，當時未有人明確表達反對或不適，但該所長在案例選擇與表達方式上確有欠缺周延之處。

分局強調，雖然分享內容屬於轉述案件偵辦經驗，但身為單位主管，應具備更高的性別敏感度與專業判斷，避免造成同仁觀感不佳或不必要困擾，已要求相關幹部檢討勤教內容與表達方式，並將依內部規定進行責任追究，同時列為教育案例，加強性別意識與內部溝通訓練。

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