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    首頁 > 社會

    酒後勸架反結怨 狹路相逢背中刀

    2026/03/25 12:49 記者劉慶侯／台北報導
    張嫌等人作案後在街頭拔腿逃竄。（記者劉慶侯翻攝）

    張嫌等人作案後在街頭拔腿逃竄。（記者劉慶侯翻攝）

    56歲張姓男子，日前在KTV喝酒唱歌時藉機發酒瘋，被39歲的邵姓男子和友人勸阻。怎知張男就此心生怨恨，昨日清晨5時左右，在台北市萬大路遇上邵男，張嫌夥同曾姓、另名張姓男子痛毆對方並持刀刺傷背部後分別逃逸。萬華分局經循線追查，今日凌晨陸續將涉案嫌犯緝獲，依法移送究辦。

    北市警萬華分局東園街派出所，是24日清晨5時許接獲110報案，指稱萬大路533號前發生街頭鬥毆情事，並且有人中刀受傷倒地。警方派員抵達現場，發現邵姓男子背部有刀傷，立即通報119協助就醫。

    警方全面調閱街頭監視畫面追查，同時根據邵男提供線索比對相關事證後，迅速鎖定張嫌等3人涉有重嫌。警方調查發現嫌犯們在案發後，為規避警方查緝，各自分頭逃竄。

    專案小組根據監視器一路追蹤，42歲的張姓同夥在昨（24）日中午12時，在中正區懷寧街一帶逮獲，張姓主嫌與45歲的曾姓共犯，則是在同日下午約5時許，在新北市中和景平路被緝捕歸案。

    警方調查，張嫌等3人前日在萬華區一處KTV唱歌時，張嫌因酒後情緒不穩發酒瘋，邵男友人當下出面勸阻，不料反而雙方結怨，不料24日邵男在萬大路與張嫌等人意外相遇，張嫌等人便藉機報復。

    警方初步查出，在衝突中是曾男持用水果刀刺傷邵姓被害人，全案訊後，依殺人未遂罪移送台北檢署偵辦。

    警方查獲涉案水果刀。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲涉案水果刀。（記者劉慶侯翻攝）

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